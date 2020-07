Uomini e Donne | Armando Incarnato spiazza: “Maria De Filippi mi ha ferito”

Uomini e Donne | Armando Incarnato, recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma, ha rivelato di essere stato ferito dalle parole di Maria De Filippi al Trono Over.

Armando Incarnato è uno dei volti più popolari del Trono Over di Uomini e Donne. La presenza del cavaliere nel parterre maschile non è di certo passata inosservata. Non solo a causa del suo carattere fumantino, ma anche per una discussione avuta con la padrona di casa Maria De Filippi.

Basti ricordare che la conduttrice, furiosa con Incarnato, abbandonò lo studio terminando prima la registrazione del programma, lasciando il pubblico in studio, quando ancora poteva prenderne parte, senza parole.

Maria sbottò con Armando a causa dell’accanimento di quest’ultimo con Veronica Ursida, che sembrerebbe aver trovato la serenità con Giovanni Longobardi, insinuando che la dama abbia avuto una relazione con un uomo sposato.

Incarnato, a distanza di qualche mese, ha rivelato che quella discussione con Maria lo ha profondamente ferito in quanto per lui il parere della conduttrice è fondamentale.

“Quando mi ha richiamato, mi ha ferito profondamente” ha ammesso Armando. “Io provo un forte sentimento di stima nei suoi confronti e il pensiero che lei ha di me è fondamentale” ha confidato il cavaliere.

Maria De Filippi ha ferito i sentimenti di Armando Incarnato a Uomini e Donne, ma sia lui sia la conduttrice sembrerebbero aver superato quel momento visto che lui fa ancora parte del Trono Over del programma.

Armando Incarnato ammette: “E’ difficile stare al Trono Over di Uomini e Donne”

Armando Incarnato, durante il corso dell’intervista, ha ammesso che prendere parte al Trono Over non è così facile come possa sembrare sul piccolo schermo, in quanto spesso si viene messi in discussione e non tutti sono pronti a credere nella proprio buona fede.

“Non è facile stare in studio come molti possono pensare da casa” ha ammesso Armando Incarnato di Uomini e Donne, che di recente si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram. “Ho vissuto tanti momenti difficile durante il corso della trasmissione” ha proseguito il cavaliere del Trono Over.

“Ci sono stati tanti momenti di tensione, però alla fine va bene così” ha concluso. “Sarà il tempo a darmi ragione” ha aggiunto.

Armando Incarnato del Trono Over molto probabilmente a settembre ritornerà a far parte del parterre. Sarà magari la volta buona per lui di trovare l’amore?