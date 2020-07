L’eyeliner non è solo nero: gli eyeliner colorati sono allegri, appariscenti e scatenano la voglia di sperimentare, soprattutto in estate.

L’eyeliner nero è uno dei tocchi di make up più classici e amati a cui raramente le donne sono disposte a rinunciare. Nel corso degli ultimi anni però il mondo del make up ha assistito a una vera e propria esplosione di colore anche in relazione a un prodotto che sembra così perfetto in nero.

L’eyeliner colorato è perfetto per creare trucchi originali e d’impatto, che giocano con i segni grafici e con il colore. Soprattutto con la pelle abbronzata gli eyeliner colorati fanno risaltare gli occhi in maniera incredibile, a patto però di saper scegliere il colore perfetto per i nostri occhi, così da evitare un effetto deludente o, peggio ancora, di cattivo gusto.

Eyeliner colorati: la tendenza make up dell’estate

L’eyeliner è croce e delizia delle appassionate di make up, che spendono moltissimo tempo ed energie per imparare ad applicarlo correttamente e a disegnare “ali” perfette lungo la palpebra superiore dell’occhio.

In genere l’eyeliner si utilizza per enfatizzare lo sguardo e viene utilizzato in abbinamento a ombretti (generalmente in polvere) a cui viene affidato il compito di dare colore al make up.

Differentemente da quelli neri, gli eyeliner colorati danno il meglio di sé quando utilizzati con un trucco occhi assolutamente essenziale e nature, che non alteri eccessivamente il colore della palpebra e che si limiti a dare un po’ di profondità all’occhio con un’ombra più scura applicata sapientemente nell’angolo esterno.

Naturalmente nulla vieta di sperimentare con abbinamenti coraggiosi e sovrapporre ombretti e eyeliner colorati per un trucco stupefacente e originale, che di certo non ci farà passare inosservate.

Un interessante consiglio di stile potrebbe essere quello di scegliere un look total blak o total white con pochi accessori magari abbinati al colore dell’eyeliner.

Naturalmente, come sempre accade in fatto di make up, per un buon risultato è indispensabile scegliere il colore (o i colori) che meglio si abbinano al nostro incarnato e al colore degli occhi.

Gli eyeliner colorati perfetti per te

Gli occhi marroni hanno il fantastico pregio di abbinarsi perfettamente con qualsiasi colore ma risaltano in maniera davvero fantastica se vengono sottolineati con due colori in particolare: il blu/azzurro e l’oro.

In particolare il blu può essere utilizzato per realizzare un trucco semplice ma appariscente.

L’oro/ambra permette invece di creare un make up più morbido e forse meno appariscente, ma comunque di sicuro effetto.

Anche chi ha un bel paio di occhi chiari dovrebbe orientarsi principalmente su colori metallici e caldi, evitando l’argento. Il motivo è che in questo modo le piccole “macchie” o “pagliuzze” presenti naturalmente all’interno dell’iride azzurra o verde saranno esaltate dal make up per un’effetto davvero stellare (come direbbe Valeria Marini!).

Un altro colore che funziona perfettamente con gli occhi chiari è il viola. Scegliere un eyeliner colorato viola piuttosto che un ombretto dello stesso colore metterà al riparo dal rischio di un trucco dall’effetto “occhio pesto” o “hangover selvaggio”, che è sempre dietro l’angolo quando si gioca con polveri il cui colore è pericolosamente simile al colore delle occhiaie.

Un’ultima considerazione: chi ha detto che l’eyeliner colorato può essere utilizzato soltanto per tracciare un’ala sull’occhio? La parola chiave è “sbizzarrirsi”: d’estate abbiamo tutto il diritto di esprimerci senza freni, anche attraverso il make up.

Tra i prodotti più adatti a questo genere di make up ci sono gli eyeliner colorati di Sephora (che tra i vari pregi hanno anche quello di essere waterproof) e quelli di Kiko, venduti anche nel pratico formato in penna.