Benedetta Parodi | La dedica a Fabio Caressa commuove i fan – FOTO

Benedetta Parodi festeggia l’anniversario di matrimonio con il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa. 21 anni d’amore, la dedica su Instagram.

Benedetta Parodi mette da parte per un attimo i suoi menù e dà in pasto ai suoi followers i sentimenti. Quelli che nutre, ancora oggi, per il marito. L’unione con il giornalista Fabio Caressa è più che salda, fra i due traspare una complicità mai scalfita che emerge ancor di più quando c’è da mettere in chiaro alcune questioni.

L’attacco fatto da Sinisa Mihajlovic al cronista di Sky Sport non ha incontrato il favore della conduttrice che non si è risparmiata nel coccolare la sua dolce metà: “Ringrazio il cielo di essere suo marito – ha ribadito lui dopo che la Parodi è stata tirata incautamente in ballo dal serbo – la cosa più fastidiosa nel 2020 è pensare che avere accanto una donna di successo sia disdicevole. Molto grave per chi ha due figlie come me”.

Benedetta Parodi, 21 anni d’amore con Fabio Caressa: la dedica social al giornalista

L’appunto di Caressa è stato rinforzato dalle foto della presentatrice che non ha esitato a mostrare un rapporto roseo e duraturo pubblicamente: un modo velato per dire che va tutto bene, malgrado attacchi e provocazioni di sorta. “21 anni fa…l’aspetto è un po’ cambiato, l’amore no. Buon anniversario a noi”, si legge su Instagram con annessa foto di repertorio.

Beata gioventù, ma anche invecchiare insieme – come stanno facendo Fabio Caressa e Benedetta Parodi – deve avere il suo fascino. Quindi, dopo la tempesta, un alterco di troppo sul lavoro, torna sempre il sereno. Molto spesso è possibile ritrovarlo fra le braccia di chi amiamo. Caressa e signora docet.

