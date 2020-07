Alex Zanardi | Iniziato il lento risveglio

Alex Zanardi è iniziato oggi la fase del risveglio che servirà ai medici per valutare la situazione neurologica

Crescono le speranze per Alex Zanardi, dopo l’incidente del 19 giugno in campione è stato infatti messo in coma indotto, e da oggi è iniziato un lento risveglio. Un fase molto delicata che servirà ai medici per valutare la situazione neurologica di Zanardi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Alex Zanardi incidente | Nuovo intervento chirurgico da cinque ore

Le condizioni per ora continuano a rimanere gravi. Nella giornata i medici hanno deciso di diminuire il dosaggio dei farmaci che hanno fino ad oggi tenuto in coma farmacologico ex automiblista. Questa fase servirà ai medici per capire come proseguire il percorso terapeutico e riabilitativo del campione.

Tutti intanto fanno il tifo per lui