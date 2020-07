Fabio Caressa VS Sinisa Mihajlovic | la risposta del giornalista

Fabio Caressa ha scelto la via morbida per rispondere all’attacco di Sinisa Mihajlovic che aveva tirato in ballo la moglie, Benedetta Parodi

Fabio Caressa ha aspettato qualche giorno ma alla fine ha deciso di replicare a Sinisa Mihajlovic, anche se non ha scelto la polemica. Tutto sera cominciato mercoledì scorso quando il Bologna ha perso con il Sassuolo. Nel dopo partita l’allenatore serbo intervistato da Sky Si è lamentato per quello che (non) aveva sentito qualche giorno prima. Il suo Bologna aveva vinto a San Siro con l’Inter ma a Sky avevano secondo lui parlato solo della crisi nerazzurra: “Ho visto la trasmissione con quello piccolino lì che conduce, il marito di Benedetta Parodi, e c’erano anche Bergomi e tutti: sembrava che lavorassero su Inter Channel”.

Oggi è arrivata la risposta di Caressa, ospite a Radio Deejay. Ha spiegato che in realtà del Bologna avevano parlato durante la partita e in seguito. Ma quasi all’1 di notte era giusto approfondire cosa non aveva funzionato nell’Inter. Però qualcosa a Mihajlovic l’ha voluta dire. “Unica cosa fastidiosa e lo voglio dire, ma non per me che non me ne frega proprio niente, è il concetto che avere una compagna di successo accanto sia disdicevole. Questa cosa per chi ha due figlie come me è una cosa nel 2020 un po’ grave…”. Alla prossima intervista faranno pace?