I pomodori ripieni si possono consumare al posto di un primo piatto, di un secondo, di un piatto unico. Se pensiamo al tradizionale pomodoro ripieno non possiamo far altro che associare il riso.

Il pomodoro con riso è davvero un must dell’estate, è facile da preparare e dopo averlo cotto al forno con le patate può essere mangiato anche freddo sotto l’ombrellone.

Oggi ti proponiamo una variante del pomodoro ripieno ancora più gustosa! La farcia non è altro che la tua bruschetta preferita: la PANZANELLA. Pomodori ripieni di panzanella. Ricetta estiva sfiziosa

Pomodori ripieni di PANZANELLA | La ricetta estiva!

I pomodori ripieni di panzanella sono la preparazione perfetta per tutti, composti da alimenti e condimento sani e freschi mettono d’accordo anche chi di carne e pesce non ne vuole proprio sentire.

Possono essere protagonisti di un menù vegetariano, portati dentro contenitori per alimenti a spasso per gite fuori porta, ideali per un pranzo fresco e ricco di bontà in spiaggia. La preparazione è davvero semplice e veloce, scopriamola insieme!

Come prima cosa bisogna far ammorbidire il pane. Prendi almeno 300 grammi di pane ed elimina la crosta. Strofina il pane in superficie con un bello spicchio d’aglio. Spezzetta il pane con le mani grossolanamente e disponilo in una pirofila aggiungendo 3 cucchiai di aceto di vino bianco e 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva.

Poi procedi come se stessi preparando i pomodori con riso, quindi lava 4 pomodori, taglia le calotte e mettile da parte. Svuota i pomodori.

Ora via con il ripieno PANZANELLA! Spella e taglia a metà una cipolla rossa di Tropea, ricava prima fettine e poi cubetti sempre più piccoli. Sbriciola il pane preparato prima che ormai si è ammorbidito e aggiungilo alla polpa dei pomodori. Ora hai un composto di pane, polpa di pomodoro e cipolla rossa, aggiungi 4 uova e una quantità generosa di foglie di basilico fresco. Sale e pepe quanto basta. Mescola energicamente il tutto.

Riempi i pomodori dapprima svuoti di questo ripieno distribuendolo equamente. Prima di infornare riposiziona le calotte al loro posto e metti in forno i pomodori a 180 gradi per 25 minuti circa. Da servire tiepidi. Un piatto fresco, pratico, veloce da gustare anche freddo.