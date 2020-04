Benedetta Parodi ha costruito la propria carriera su una comunicazione chiara, simpatica e diretta con i suoi fan. Purtroppo però anche Zia Bene di tanto in tanto inciampa in qualche critica non meritata.

Amatissima dai telespettatori che hanno sempre seguito con molto affetto le sue avventure culinarie (molto meno quelle di Domenica In, ma nessuno è perfetto), Zia Bene dal suo profilo Instagram in queste settimane sta lanciando messaggi di forza e positività.

Costretta alla quarantena esattamente come tutti gli altri italiani, Benedetta Parodi ha cominciato a cucinare moltissimo anche a casa, a passare tanto tempo con la figlia e naturalmente ad allenarsi per mantenersi in forma nonostante il lungo periodo di vita sedentaria a cui il Coronavirus ci sta costringendo.

Proprio le sue attività, che sembrerebbero assolutamente innocenti, hanno attirato moltissimi commenti negativi da parte di alcuni follower a cui però Benedetta ha saputo rispondere.

Che questa quarantena stia aumentando in maniera esponenziale la pressione sui social?

Benedetta Parodi: le critiche (e le risposte) su Instagram

La sorella minore di Cristina Parodi ha sempre mostrato una forma fisica invidiabile: alta, slanciata e sempre molto magra, Benedetta sembra molto impegnata a mantenersi in forma grazie a un serio e costante allenamento che le serve, senza ombra di dubbio, a smaltire tutto quello che cucina e soprattutto che mangia.

Come molti italiani “costretti” costantemente ai fornelli a causa della quarantena, Benedetta sta cercando di sperimentare ricette diverse da quelle che prepara di solito e si è anche lanciata verso la cucina giapponese, preparando dei gyoza, cioè i classici ravioli giapponesi ripieni di carne o di verdure.

Il problema è nato nel momento in cui un follower ha rimproverato Benedetta a causa delle sue “infelici” scelte culinarie. Il motivo? Aver preparato una ricetta orientale in un momento in cui il mondo intero sta soffrendo per un’epidemia partita dalla Cina: “I cinesi ci hanno attaccato il virus per vari motivi e io non li perdono” ha scritto l’utente.

“E cosa c’entra la cucina?” hanno chiesto gli altri follower di Benedetta, specificando inoltre che il piatto preparato non ha nulla a che vedere con la tradizione culinaria cinese.

Oltre a questo “incidente diplomatico” o piuttosto geografico, Benedetta Parodi è stata successivamente presa di mira per aver postato foto della sua palestra casalinga.

Mentre alcuni si complimentavano con la conduttrice per l’impegno messo nel mantenersi in forma e altri erano curiosi di sbirciare anche il resto della casa, altri hanno accusato Benedetta Parodi di essere assolutamente insensibile alla sofferenza di milioni di altri italiani che non si possono permettere uno stile di vita così lussuoso e addirittura una palestra in casa.

Il commento più diretto è stato quello di chi ha fatto sapere di aver cancellato il follow al profilo di Benedetta Parodi dopo le critiche.

“Alla faccia di chi è in ospedale a soffrire e a combattere. Un po’di buon gusto no? Cancello Benedetta Parodi da Instagram. Non se ne può più di oche”.

Anche stavolta, come nel caso dei ravioli giapponesi, Benedetta ha deciso di non immischiarsi nei discorsi dei follower e di non rispondere alle critiche, consapevole probabilmente che, tanto, ci sarà sempre qualcuno che avrà qualcosa da ridire.

Ben diversamente è andato, qualche tempo fa, lo scambio di battute tra un’altra Bendetetta, Benedetta Rossi, e un hater che le aveva scritto parole di fuoco su Twitter. La Rossi, differentemente dalla Parodi, decise di rispondere per le rime e ribaltò la situazione, ottenendo addirittura le scuse del suo hater.