Stefano De Martino cancella il passato | In vendita il prezioso oggetto

Stefano De Martino “cancella” definitivamente il passato: secondo quanto fa sapere il blog Giornalettismo, avrebbe messo in vendita la barca.

Stefano De Martino “cancella” definitivamente il passato. Il ballerino e conduttore napoletano avrebbe deciso di voltare definitivamente pagina mettendo in vendita la sua barca che aveva battezzato “Santiago”, il nome di suo figlio e sulla quale ha trascorso la scorsa estate insieme al bambino e a Belen Rodriguez con cui il matrimonio sembrerebbe definitivamente chiuso.

Le foto dell’imbarcazione, come fa sapere Giornalettismo, sarebbero state pubblicate su un sito specializzato e la cifra per acquistare l’imbarcazione sarebbe da capogiro.

Stefano De Martino, addio a Belen e al passato: il gesto che cancella tutto

Stefano De Martino avrebbe deciso di chiudere definitivamente il capitolo del matrimonio con Belen Rodriguez mettendo in vendita la barca che aveva acquistato e che aveva battezzato Santiago per 295mila euro. Un gesto importante con cui il conduttore di Made in Sud sul quale la collega Fatima Trotta si è lasciata andare ad una rivelazione, avrebbe deciso di voltare definitivamente pagina.

Nel frattempo, De Martino continua a lavorare a Made in Sud e a godersi l’estate in Italia. Il conduttore è tornato anche a lasciare i propri like, ricambiato, ad Emma Marrone scatenando i sogni di chi ancora, a distanza di anni, sogna un riavvicinamento tra i due. Inoltre, ha si è intrattenuto con i fans sui social ponendo una semplice domanda: “Come stai?”.

Tanti i fans che hanno risposto all’appello del conduttore che ha cercato di dare un consiglio a tutti. Ad una ragazza che gli ha confessato di essere confusa perchè il fidanzato le ha chiesto di rinunciare ad un suo sogno, ha risposto così: ”

“Forse ha paura di perderti. La realizzazione personale è tra le componenti fondamentali per il benessere dell’individuo e se non si sta bene con se stessi è difficile riuscite a star bene con qualcun altro. In sintesi, se rinunci, tu perderai la possibilità di realizzare un sogno e lui perderà te”, ha risposto il conduttore.