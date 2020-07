Quando il gonfiore, la pesantezza e la ritenzione idrica non vogliono proprio abbandonarti, è arrivato il momento di un bel massaggio che sia in grado di rigenerarti e regalarti un po di leggerezza.

Forse non sai che dei semplici massaggi possono essere fatti anche a casa, se non si soffre di precise patologie e, come nel caso di cui stiamo parlando, ci si riferisce a stati di pesantezza e gonfiore delle gambe, dovuti anche ad un accumulo di liquidi, puoi darti da fare e seguire i vari step di un massaggio drenate per sentirti meglio.

Le gambe gonfie sono un problematica che affligge la maggior parte delle donne. Anche chi svolge un’attività fisica regolare, riscontra purtroppo, verso la fine della giornata, un forte senso di gonfiore. Spesso si tratta di un ristagno di liquidi che, soprattutto durante la stagione estiva, non ci da tregua. I punti nei quali riscontriamo tale disagio sono per di più caviglie, ginocchia, fianchi a volte anche cosce.

Al riguardo puoi adottare varie strategie da abbinare al massaggio che ti sveleremo tra poco, soprattutto provenienti dalla tuo regime alimentare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Frullato DRENANTE | Uso e ricetta fai-da-te, pratico e veloce

Massaggio drenante per varie parti del corpo | Puoi farlo a casa così!

Fare movimento poi è alla base, una corretta attività fisica, svolta nei tempi e nelle modalità adeguate contribuisce ad un generale benessere psico-fisico e incrementa l’efficacia degli altri metodi che stai applicando sul tuo corpo, creme, alimentazione, massaggio di vario tipo.

Segui le indicazioni e inizia ad imparare come massaggiare il tuo consapevolmente traendone beneficio. Vediamo insieme il sistema linfatico e i punti giusti da stimolare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pesantezza alle gambe? Tutti i rimedi per liberartene!

I vasi linfatici vanno a formare una rete lungo tutto il tuo corpo. Uno dei nodi linfatici che più ci interessa è quello che si trova al livello pelvico. Le ghiandole linfatiche si posizionano in vari punti del corpo quali: ascelle, collo, gruppo inguinale.

Quando inizi a massaggiare dal basso verso l’alto non dimenticare che i movimenti devono sempre andare nella stessa direzione.

Devi inoltre, esercitare delle pressioni continue facendo in modo di creare dei movimenti fluidi e senza interruzioni.

I punti da stimolare sono tre

tendine d’Achille

ginocchia

zona inguinale

Inizia a massaggiare!

Munisciti di una crema per massaggi o di un olio apposito (l’olio di mandorle è ottimo!)

Comincia facendo una leggera pressione per cercare di capire i punti giusti e iniziare a drenare.

Prima fai pressione sui singoli punti e poi alterna con una serie di movimenti rotatori dal basso verso l’alto lungo tutta la gamba.

Caviglie

Premi e lascia il punto dietro la caviglia, esattamente il punto che si trova in linea al tallone d’Achille. Effettua una pressione verso l’alto. 3 pressione per 3 serie. Puoi farlo anche durante un rilassante pediluvio.

Polpacci

Premi nel mezzo del polpaccio, ripeti sempre 3 volte per 3 serie, effettua le pressioni verso l’alto e l’esterno. Fai movimenti profondi e lenti. Appoggia poi le mani sul fianco dei polpacci e con il palmo sfiora l’arto in lunghezza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: 10 esercizi per tonificare le gambe anche a casa -VIDEO-

Ginocchia

Premi con il pollice verso la rotula e continua alternando pollice sinistro e pollice destro. Ripeti 3 pressioni per 3 serie.

Cosce

Parti dal ginocchio e procedi lungo la coscia dirigendoti verso il vaso linfatico dell’inguine. Premi con energia ma non con troppa forza. Usa poi entrambe le mani, parti dal ginocchio avvolgendo via via la coscia con una pressione verso l’alto. Ripeti 3 pressioni per 3 serie.

Puoi applicare, prima di iniziare il massaggio, sull’epidermide, un esfoliante, da usare almeno una volta al mese, così eliminerai le cellule morte favorendo il microcircolo.