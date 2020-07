Valeria Liberati bacia Alessandro Basciano: Ciavy chiede il falò

Valeria Liberati ha ceduto alla tentazione e baciato Alessandro Basciano. Il suo fidanzato Ciavy Maliokapis ha chiesto il confronto immediato a Temptation Island.

Valeria Liberati non ha mai nascosto di provare una certa attrazione per Alessandro Basciano. Quest’ultimo, in più di un’occasione, ha provato ad avvicinarsi non solo dal punto di vista emotivo ma anche da quello fisico. Non nascondendo mai alla fidanzata il suo forte desiderio di baciarla, di avere un contatto più diretto.

Questa sera, durante la terza puntata di Temptation Island ci è finalmente riuscito e dopo attimi di indecisione, il tanto atteso bacio c’è stato.

Valeria Liberati e Alessandro Basciano si sono baciati a Temptation Island. L’immagine non è stata chiarissima, ma a confermare il tutto ci ha pensato lui che ha subito sussurrato: “Se ti chiedono, nega”.

Ciavy ha chiesto il falò di confronto e Valeria, dopo attimi di esitazione ha scelto di presentarsi.

Ciavy chiede il falò di confronto a Temptation Island: la decisione di Valeria Liberati

Ciavy Maliokapis ha chiesto immediatamente il falò di confronto, decidendo di voler troncare la sua relazione con Valeria Liberati a Temptation Island, ma non solo. Il fidanzato ha anche confidato che mai si sarebbe aspettato che durante il corso del programma si sarebbe ribaltata la situazione. In che senso?

Tutti avrebbero scommesso che sarebbe stato lui a sbagliare nei confronti di lei, invece è stata Valeria a tradire Ciavy. Anche se lui si è portato avanti con il lavoro durante i quattro anni di relazione. Lei, nonostante tutto ha scelto di presentarsi al confronto.

Valeria Liberati ha tradito Ciavy a Temptation Island, anche se lei ha negato. Sembra che lei, tra l’altro, al di fuori del programma abbia scelto di iniziare una relazione con Alessandro Basciano.

Ciavy e Valeria a Temptation Island probabilmente hanno iniziato quest’avventura con una relazione che in maniera obiettiva era già terminata molto tempo prima, soltanto che loro in fondo non se ne erano resi mai conto prima d’ora. Durante il confronto sceglieranno di dividere in maniera definitiva le loro strade oppure daranno una nuova chance alla loro relazione?