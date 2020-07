Antonio e Annamaria fidanzati da due anni e in crisi a Temptation Island 2020: l’ex moglie di lui, Miriam, svela tutta la verità.

Antonio e Annamaria formano una delle coppie più discusse di Temptation Island 2020. I due stanno insieme da due anni e mezzo, ma l’ex moglie di lui, in un’intervista rilasciata a Donna Pop, racconta una diversa versione dei fatti. Stando alle parole di Miriam, questo il nome dell’ex moglie di Antonio, il matrimonio sarebbe finito ufficialmente a maggio del 2019 quando, stanca dei continui tira e molla, avrebbe chiesto la separazione.

Antonio e Annamaria, parla l’ex moglie: “Voleva tornare con me anche dopo Temptation Island 2020”

Miriam racconta la sua verità nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Donna Pop. La donna che da Antonio ha avuto una bambina, racconta di aver scoperto le prime bugie del marito a novembre 2017. Dopo la scoperta, lei avrebbe deciso di chiudere mentre lui avrebbe tentato di ricucire il rapporto. A settembre 2018, i due sarebbero tornati insieme nonostante circolassero rumors su un rapporto tra Antonio e Annamaria. A maggio 2019, poi, la decisione di chiedere la separazione.

“Avrei un libro da raccontare su Antonio, di parecchi volumi, diciamo… Comunque a maggio 2019 io inizio ad insistere per andare dall’avvocato a separarci, io insisto e lui dice di no. E postava fotografie in cui mostrava dei particolari di una donna, senza mai mostrarla in viso, faceva foto di mani, di piedi e una volta scrisse «questa volta senza sbagliare». Quindi, per me era finita da un pezzo e chiedevo la separazione, lui continuava a postare queste cose e foto di parti di Annamaria, ma continuava a chiamare anche al mio attuale compagno per dirgli che sarebbe voluto tornare con me. Fino a quando non mettono, sempre a maggio, una foto insieme dove finalmente si mostrano insieme”.



Miriam, poi, racconta che Antonio c’è sempre stato nella sua vita e che lui le avrebbe più volte chiesto di tornare insieme. “Lui mi ha sempre telefonato e ha sempre dichiarato che voleva tornare insieme a me cioè prima e dopo le puntate di Temptation…”.

Infine, su Annamaria definita già ex da Antonio, dice: “Che dicano che stanno insieme da due anni e mezzo è assurdo, è vero che si sentono da due anni e mezzo, ma durante la mia storia, non viceversa, quindi nel mezzo della mia storia c’era anche lei in questi anni. Io so che lei è una vittima, come lo sono stata io, ma lei sapeva la situazione, come era lui, quindi non è e non era all’oscuro”, ha concluso l’ex moglie di Antonio.