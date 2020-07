Temptation Island anticipazioni: Ciavy chiede il confronto a Valeria

Temptation Island anticipazioni | Ciavy, Andrea Maliokapis, è pronto a chiedere il falò di confronto con la sua fidanzata Valeria Liberati a causa dell’estrema vicinanza con il tentatore Alessandro Basciano.

I telespettatori di Temptation Island pensavano che dopo il falò della scorsa puntata con Sofia e Alessandro, ci sarebbe stata un’atmosfera più tranquilla e pacata per il prossimo appuntamento, ma invece non sarà assolutamente così. Il motivo? Ciavy, Andrea Maliokapis, è pronto a chiedere il confronto alla sua fidanzata Valeria Liberati!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Alessandro e Sofia al falò: il finale spiazza

Se in un primo momento sembrava il fidanzato essere quello interessato a viversi maggiormente la sua esperienza all’isola delle tentazioni, concentrandosi a conoscere le single, tanto da far piangere Valeria al falò, ora la situazione sembra essersi completamente ribaltata.

Ciavy ha chiesto il confronto a Valeria Liberati e lei non sa se uscire dal programma da single o con il suo compagno al suo fianco. A metterla in crisi, infatti, è stato il single Alessandro Basciano, già noto al pubblico del piccolo schermo per aver corteggiato Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne.

Ciavy chiede il falò di confronto a Valeria Liberati a Temptation Island: c’entra Alessandro

Ciavy, infatti, è apparso piuttosto infastidito dall’avvicinamento tra Valeria Liberati e Alessandro Basciano. I due, infatti, in svariate occasioni hanno quasi sfiorato il bacio e pare proprio che durante il prossimo appuntamento il fatidico gesto ci sarà e sarà proprio questo a far scattare il fidanzato a chiedere un confronto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Valeria Liberati e Ciavy, chi è la coppia di Temptation Island 2020

Per la prima volta, infatti, Ciavy, Andrea Maliokapis, sarà lui quello a sentirsi tradito e non viceversa, visto che nel corso della loro permanenza nel programma di Filippo Bisciglia, lei ha più volte ammesso di essere stata tradita numerose volte ma di aver sempre perdonato il tutto. Mentre lui, non contento, ha perfino rivelato che non sa se è innamorato di lei o meno. Dopo di tutto stanno insieme “soltanto” da 4 anni e qualche dubbio gli sembra più che legittimo.

E mentre lui si decide, lei si avvicina sempre di più ad Alessandro.

Valeria e Ciavy di Temptation Island separeranno le loro strade dopo quattro anni di relazione oppure decideranno di dare una speranza alla loro storia? Il pubblico del piccolo schermo spera che lei possa darsi una svegliata ed iniziare a vivere la vita che merita.