Valeria Liberati e Ciavy, chi è la coppia di Temptation Island 2020

Valeria Liberati e Ciavy, Andrea Maliokapis, di Temptaion Island 2020: chi sono e perché hanno scelto di prendere parte al programma di Filippo Bisciglia.

Chi sono Valeria Liberati e Ciavy di Temptation Island? La coppia ha scelto di prendere parte all’edizione 2020 del programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova la loro storia d’amore che dura da ben 4 anni.

Valeria è nata a Roma nel 1993 ed ha 27 anni. Lavora come estetista, mentre il suo compagno si occupa di organizzare eventi e serate. Serate che Valeria prova a seguire per supportare, o forse avere sotto controllo, il suo compagno. Ciavy, il suo vero nome è Andrea Maliokapis, ha 35 anni e tra le cose che ama di più c’è la sua libertà. Perché la coppia ha scelto di prendere parte all’isola delle tentazioni?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020 | Coppie, single, quanto dura, villaggio

Ciavy, chissà se riguarda lui il primo colpo di scena di quest’anno, ama la sua libertà e vuole comprendere se Valeria è la donna giusta per lui. Lei, invece, vorrebbe portare la loro relazione ad uno step successivo, alla convivenza, ma Andrea non vuole saperne nulla.

“Lui ama troppo la sua libertà, ma al tempo stesso mi priva della mia via“ rivela lei nella clip di presentazione. “Vorrei tornassimo quelli di prima, lui rappresenta tutto per me”.

Ciavy e Valeria di Temptation Island sembrano essere una di quelle coppie che sarà in grado di dare grandi soddisfazioni al pubblico del piccolo schermo di canale 5.

Temptation Island 2020: chi sono Valeria Liberati e Ciavy, Andrea Maliokapis

Temptation Island, come il popolo della rete sa bene, partirà questa sera su canale 5 alle ore 21:20 e per l’occasione le coppie di fidanzati hanno rilasciato un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni svelando qualche dettaglio in più sulla loro vita di coppia.

Tra questi, ovviamente, non potevano mancare Valeria e Ciavy.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020: dov’è il villaggio che ospita le coppie

“Partecipo anche per capire come si comporta Valeria quando io non sono con lei” ha ammesso Ciavy di Temptation Island, protagonista delle coppie di quest’edizione 2020. “Ma ho più paura di come potrei comportarmi io che lei” ha aggiunto.

“Ormai ho quasi raggiunto la soglia dei 30 anni” rivela invece lei. “Siamo insieme da tanto tempo e vorrei che andare a convivere, che lui fosse pronto a prendersi tutte le responsabilità che comporta una relazione seria” ha proseguito Valeria Liberati.

“Ho deciso di prendere parte al programma anche per capire se lui è in grado di prendersi queste responsabilità” conclude Valeria Liberati di Temptation Island. Ciavy riuscirà a superare le aspettative della sua compagna? Il popolo del web, almeno per il momento, non sembra essere molto positivo riguardo il futuro di questa coppia.