Temptation Island 2020 | Coppie, single, quanto dura, villaggio

Temptation Island 2020: coppie, single, numero di puntate, dove si trova il villaggio e tutto ciò che c’è da sapere sul programma di Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2020 parte giovedì 2 luglio, in prima serata su canale 5. Al timone di quella che è la prima edizione mista con la presenza di coppie nip e coppie vip c’è sempre Filippo Bisciglia, pronto a raccontare il viaggio dell’amore di sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto in un villaggio ricco di tentazioni.

Temptation Island 2020: le coppie

Valeria e Ciavy sono ​fidanzati da quattro anni. Lei ha 27 anni e ha una bambina di 10 anni mentre lui ha 35 anni. I due si conoscono da dieci anni, ma solo successivamente si sono messi insieme. Lei vorrebbe andare a convivere e Temptation è il banco di prova della loro storia.

Sofia e Alessandro sono fidanzati da quattro anni e mezzo ma non convivono. Lei ha 30 anni ed è mamma di due figli di 9 e 7 anni. Alessandro ha 47 anni ed è papà di due ragazzi di 20 e 24 anni. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2016. Poi il tradimento di lei ha fatto venire meno la fiducia e Temptation servirà ad entrambi per capire se la storia può continuare.

Annamaria e Antonio sono fidanzati da due anni e mezzo. Lei a 43 anni e lui 33 ed è papà di una bambina di tre anni. Annamaria, pur essendo molto innamorata, ha dubbi sul suo futuro con Antonio e partecipando a Temptation spera di avere tutte le risposte alle sue domande.

Anna e Andrea ha 37 anni ed è mamma di due bambine di 11 e 9 anni. Lui ha 27 anni. Sono fidanzati da un anno e mezzo. Si sono frequentati in maniera non ufficiale per un anno. Anna, poi, non essendo felice del rapporto, ha interrotto la relazione ed è stato in quel momento che Andrea si è fatto avanti. Lei sogna il matrimonio e un figlio mentre lui non sembrerebbe dello stesso avviso.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono da aprile. Lei ha 56 anni e lui 46. Dopo la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip si sono riscoperti super innamorati e hanno deciso di partecipare al programma per capire come affrontare l’eventuale gelosia.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono fidanzati da tre anni. Lei ha 42 anni, è mamma di due figli nati dal precedente matrimonio, finito in modo burrascoso. Lorenzo ha 49 anni ed è riuscito a curare le ferite del cuore della fidanzata. Partecipano a Temptation perchè vogliono dimostrare la forza del loro amore.

Tentatori e tentatrici

Non si conoscono ancora i nomi dei tentatori e delle tentatrici di Temptation Island 2020. Finora, l’unico nome circolato in rete è quello di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne durante il trono di Giulia Quattrociocche.

Numero di puntate

Sono sei le puntate previste di Temptation Island 2020. La prima va in onda giovedì 2 luglio. Le altre, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbero andare in onda il 9 luglio, il 16 luglio, il 23 luglio, il 30 luglio e il 6 agosto per un totale di sei puntate. Al termine dei sei appuntamenti, poi, dovrebbe andare in onda una puntata speciale dal titolo “Il viaggio di Temptation Island”.

Il villaggio di Temptation Island 2020

Temptation Island 2020 è stato girato presso il villaggio Is Morus Relais che si trova Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. All’interno del villaggio sono state osservate tutte le misure di sicurezza previste dalle norme di sicurezza per il coronavirus. Tutti i partecipanti non hanno mai lasciato il villaggio all’interno del quale sono state girate anche le esterne come ha fatto sapere Bisciglia a Tv Sorrisi e Canzoni.