Temptation Island, Valeria e Ciavy di nuovo insieme: la segnalazione

Deianira Marzano ha ricevuto alcune segnalazioni che vedrebbero Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati di nuovo insieme dopo Temptation Island.

Nulla sfugge a Deianira Marzano e sopratutto all’occhio vigile dei suoi fedeli seguaci. Alcuni utenti della rete hanno segnalato di aver avvistato Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis insieme dopo Temptation Island, ma cos’è successo?

Prima un utente ha segnalato di aver visto i due in spiaggia insieme, senza però inviare alcun contenuto multimediale come prova. Un secondo utente, invece, ha mandato una foto di lei all’Amare Holi Beach di Passoscuro a Roma, affermando che avrebbe pranzato in compagnia di Ciavy mentre era con la sua famiglia.

Purtroppo nella foto non è possibile vedere lui, in quanto l’utente che ha scattato il tutto è passato all’opera quando Ciavy aveva già lasciato il luogo in cui aveva raggiunto la sua presunta ex fidanzata, che sembrava aver aperto gli occhi grazie ad Alessandro Basciano.

Valeria e Ciavy sono tornati insieme dopo Temptation Island? Il popolo della rete sospetta di sì, mentre altri sono convinti che i due non siano mai stati una coppia, ma procediamo con calma con le varie segnalazioni sui due.

Valeria Liberati ha perdonato Ciavy dopo Temptation Island? Il sospetto

Valeria Liberati, secondo Deianira Marzano, avrebbe perdonato il suo compagno Ciavy Maliokapis, decidendo di dare una nuova chance al loro amore, visto che sono stati avvistati insieme dopo la fine del loro percorso a Temptation Island, ma non solo. La nota influencer ha paragonato la loro storia a quella di Jessica e Andrea dello scorso anno, che a distanza di tempo avevano scelto di tornare insieme per poi troncare ancora una volta il loro amore.

L’investigatore social, invece, è convinto che i due non siano mai stati una coppia ma anche abbiano sfruttato il loro rapporto, definendolo se vogliamo essere carini un’amicizia di tipo carnale, per finire in tv.

Il loro falò, in cui è intervenuto Filippo Bisciglia, era tutta una farsa?

Per avere la conferma del futuro che il tempo ha riservato alla coppia di Valeria e Ciavy di Temptation Island, non ci resta che attendere l’ultima puntata di quest’edizione in cui Filippo Bisciglia incontra le coppie un mese dopo dalla fine della loro avventura, ma nulla in questo caso è ancora detto perché c’è poi il consueto confronto a Uomini e Donne. In altre sedi o momenti non potranno ancora dire la loro.