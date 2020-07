Tasse | Sconto su Imu, Tasi e Tari se si paga sul conto corrente

Tra le novità del Decreto Rilancio è previsto uno sconto fino al 20 per cento su Imu, Tasi e Tari purché si paghi sul conto corrente.

Uno sconto fino al 20 per cento sulle tariffe delle tasse patrimoniali e tributarie come Imu, Tari e Tasi. La condizione è però che per pagare si utilizzi la domiciliazione bancaria ovvero l’addebito permanente sul proprio conto corrente.

È una delle novità proposte nel Decreto Rilancio approvate in commissione Bilancio alla Camera dove prosegue l’esame del provvedimento. Leggi anche Decreto rilancio | Ecco le proposte dei ministeri per l’emergenza

L’emendamento che si intitola ‘premio a chi paga’ è a firma di Massimo Garavaglia, esponente delle Lega. E lascia ai Comuni la possibilità di avere un margine fiscale sulle entrate applicando uno sconto su propria delibera.