Barefooting I benefici della camminata a piedi nudi

Alla scoperta del barefooting, la camminata a piedi nudi in mezzo alla natura.

Che camminare faccia bene è ormai risaputo, al punto da essere ormai considerato un vero e proprio sport. Dopotutto la camminata ha il bello di essere un’attività eclettica e semplice da svolgere. Perfetta da inserire prima della corsa, ottima per rimettersi o mantenersi in forma e in grado di offrire diverse variabili. Tra queste, una che sta prendendo sempre più campo è quella di camminare a piedi nudi in mezzo alla natura. Una disciplina sempre più apprezzata e che prende il nome di barefooting.

Barefooting: cos’è e come si pratica

Il barefooting è un modo di camminare di diversa concezione. Si svolge infatti a piedi nudi e in mezzo alla natura. I luoghi ideali sono le spiagge, i boschi o le zone rocciose.

Ovviamente, non si può semplicemente uscire da casa e togliersi le scarpe. A meno di non optare per la spiaggia, quindi, è importante scegliere luoghi sicuri e predisposti, che diano modo di immergersi a piedi nudi nella natura senza farsi del male.

Un’impresa ancora ardua ma non impossibile. In Italia, infatti, i luoghi adatti sono in costante aumento proprio grazie alla crescente richiesta.

Basta quindi scegliere la meta adatta, togliersi le scarpe e camminare. Il tutto cercando di immergersi al meglio nella natura e di coglierne la spiritualità e tutta la bellezza.

Attraverso il barefooting, infatti, ci si può rilassare ed entrare a stretto contatto con la natura, esplorando luoghi diversi e diventando improvvisamente coscienti del mondo che si ha intorno.

Un modo di camminare ricco di benefici

Come già detto, camminare a piedi nudi dona tutta una serie di benefici che rendono il barefooting uno sport rilassante e particolarmente amato. Tra i più importanti ci sono:

Miglior circolazione

Senso di relax

Pace interiore

Muscoli più forti

Miglior rapporto con se stessi

Senso di libertà

Articolazioni più sciolte

Respirazione più profonda

Maggior concentrazione

Postura migliore

Possibilità di entrare in una condizione meditativa

Massaggio naturale dei piedi

Miglior equilibrio

Tutti benefici che si ottengono grazie alla possibilità di camminare a piedi nudi e di vivere un’esperienza diversa dal solito e che, a detta di molti, riesce a riconnettere non solo con la natura ma anche con il proprio io interiore.