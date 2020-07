Come profumare casa e tessuti con l’ammorbidente

Un modo semplice ed efficace per profumare casa di fresco e pulito con l’ammorbidente. Un prodotto fai da te che si può utilizzare su tende, divani, ambiente e armadi con la vostra fragranza preferita.

Quante volte ci siamo chiesti cosa adoperasse la nostra amica per avere una casa profumata di fresco, di buono, quasi come l’odore del bucato appena steso? Ecco, con molta probabilità conosce il segreto per profumare casa con l’ammorbidente.

Scopriamo come creare in casa un profumatore per ambiente, tende, divani e tessuti in generale il modo efficace e molto economico, con il nostro ammorbidente preferito. Scopri la ricetta per il detersivo per bucato al sapone di Marsiglia fai da te.

Come creare uno spray deodorante per casa e tessuti con l’ammorbidente

Se siete tra le persone che amano avere sempre la casa profumata di fresco e pulito, ecco una ricetta per creare uno spray deodorante per la casa e per i tessuti fai da te. L’ingrediente principale? Il vostro ammorbidente preferito! Potrete deliziare il vostro olfatto non soltanto appena dopo steso il bucato, ma anche girando per la casa o sedendo sul vostro divano.

Ma scopriamo come creare lo spray deodorante in modo semplice ed economico. Vi forniremo due ricette, una con il bicarbonato di sodio e l’altra senza. Entrambi sono molto profumati, ma quello addizionato con bicarbonato ha un maggiore potere di assorbire i cattivi odori, soprattutto in ambienti come la cucina.

Spray deodorante con bicarbonato ed ammorbidente

Per creare uno spray deodorante con l’ammorbidente ed il bicarbonato, avrete bisogno di:

1/4 di tazza di ammorbidente preferito

1 tazza di acqua calda

4 cucchiai di bicarbonato di sodio

contenitore spray

Bisognerà versare nell’acqua calda tutti gli ingredienti, miscelandoli insieme fino a quando non si saranno completamente sciolti. A quel punto si potrà versare il liquido ottenuto in un contenitore spray.

Spray deodorante con acqua ed ammorbidente

Per creare uno spray deodorante con l’ammorbidente e l’acqua, avrete bisogno di:

1 litro di acqua

ammorbidente preferito

Bisognerà riempire un contenitore spray di acqua tralasciando una piccola parte. Versare nell’acqua un poco di ammorbidente, il fondo del tappo dell’ammorbidente stesso andrà benissimo.

A questo punto si dovrà mettere sotto sopra senza agitarlo troppo per ottenere uno spray profumatissimo e adatto all’ambiente domestico e ai tessuti.

Preparare questi spray deodoranti con l'ammorbidente sarà semplice, veloce e molto efficace, per questo sarà un'ottima idea per creare dei regalini con le proprie mani, per amiche, sorelle, mamme e zie.