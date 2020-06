Riciclo creativo | collana con avanzi di tessuto -VIDEO

Per tutte le amanti del fai da te e del riciclo creativo, ecco come realizzare una bellissima collana estiva riciclando degli avanzi di tessuto. Un accessorio davvero originale e coloratissimo.

L’estate porta con se anche la voglia di vestire i colori e non solo nell’abbigliamento ma anche negli accessori. Scopriamo come realizzare una bellissima, colorata ed originale collana estiva, riutilizzando gli avanzi di tessuto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diy | quadro con ciottoli di mare dipinti -VIDEO-

Il riciclo creativo è una risorsa unica che permette di donare una seconda vita a materiali destinati ad essere gettati via. Scopriamo come realizzare questa bellissima collana con delle perle realizzate a mano riciclando del tessuto. Se ami il fai da te, scopri come realizzare una scatola porta oggetti con il tetra pak.

Come realizzare una collana estiva con gli avanzi di tessuto | il video tutorial

Per realizzare la collana estiva con gli avanzi di tessuto, avrete bisogno di:

avanzi di tessuto

filo di cotone

cordoncino cerato

ago

ago con cruna larga

forbici

1 tagliere

pinze piccole

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diy | porta chiavi con bastoncini del gelato -VIDEO-

Per prima cosa si dovranno selezionare gli avanzi di tessuto scegliendo i colori preferiti. I pezzetti di tessuto potranno avere dimensioni diverse, l’importante sarà assemblarli in modo da creare delle perle della misura prescelta.

Una volta selezionati i tessuti, si dovranno arrotolare i pezzettini di stoffa tra le mani e e arrotolare del filo di cotone attorno al pezzettino di tessuto proprio come quando si crea un piccolo gomitolo di filo.

Quando arrotolando il filo, la perla assumerà un aspetto omogeneo, si fermerà il filo con l’aiuto di un ago e la perla sarà pronta. Si dovranno creare tante perle per quanto lunga si vuole la collana. La fantasia potrà dar vita a collane uniche, con diverse sfumature di colore.

Le perle dovranno essere infilate su di un cordoncino cerato molto resistente e lo si potrà fare utilizzando un ago con la cruna larga, aiutandosi con un tagliere per far penetrare l’ago nella perla e con una pinza per farlo fuoriuscire.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fai da te | barca a vela con i legnetti di mare -VIDEO-

In pochi minuti, la collana sarà pronta e con le stesse perle si potranno creare bracciali e orecchini originali, bellissimi e che regaleranno personalità e stile. Se ami i gioielli fai da te, scopri come realizzare una collana in jeans con le rose.