Temptation Island | Alessandro e Sofia al falò: il finale spiazza

Temptation Island 2020: Alessandro e Sofia al falò di confronto immediato lasciano il programma. Il finale che spiazza tutti.

Alessandro e Sofia sono i primi a lasciare il villaggio di Temptation Island 2020. A chiedere il falò di confronto immediato è stato Alessandro che, accecato dalla gelosia e furioso per le dichiarazioni della fidanzata, ha deciso di mettere immediatamente fine all’avventura nel villaggio di Temptation Island 2020. Dopo la richiesta del falò da parte di Alessandro, Sofia ha accettato presentandosi davanti al fidanzato.

Alessandro e Sofia al falò di confronto: il finale spiazza il pubblico di Temptation Island 2020

Falò di confronto infuocato tra Alessandro e Sofia che si rinfacciano il passato fatto di discussioni e tradimenti. L’avventura nel villaggio, seppur breve, ha portato a galla rancori e problemi del passato al punto da aver deciso di abbandonare immadiamente il programma condotto da Filippo Bisciglia.

“Io cinque giorni fa ti ho lasciato sulla spiaggia che piangevi e poi hai capito che non sono l’uomo per te. Ho visto un video dove tu baciavi sul collo un tentatore e lui ti baciava sul collo”, sbotta Alessandro sotto lo sguardo attento di Bisciglia.

“Io ho visto te che sbavavi dietro ad una donna. Io ho temuto che tu quella ragazza l’avessi baciata dopo quattro giorni. Io ti amo e sono qua invece sarei potuta rimanere di là. Siamo venuti qua per recuperare fiducia e io ho sempre parlato di te. Io volevo andare sulla spiaggia a scrivere che ti amo ma avevo paura che tu avessi già baciato un’altra”, replica Sofia.

“Tu hai avuto così paura e sei stato così insicuro da chiedermi un confronto dopo cinque giorni ed io non potevo non venire perchè sarei stata incoerente nei confronti dei sentimenti. Ogni cosa che ho fatto mi ha fatto capire che ti amo”, aggiunge ancora Sofia.

“La prima notte che ho dormito qua l’ho sognata e sono stato malissimo. Non c’è stato un momento in cui non l’abbia pensata”, replica Alessandro.

“Io voglio uscire da qua con te, ma in maniera diversa. Ti senti pronto ad avere fiducia in me?”, chiede Sofia. Alessandro accetta e i due escono insieme nonostante la pesante discussione.