Temptation Island | Valeria e Alessandro più vicini: la reazione di Ciavy

Temptation Island | Valeria Liberati e Alessandro Basciano sono sempre più vicini. La reazione di Ciavy, che prendeva tutto sottogamba, ha spiazzato il pubblico di Filippo Bisciglia.

Valeria Liberati, dopo aver trascorso i primi giorni a Temptation Island all’insegna della tristezza, ha deciso di dare una svolta al suo percorso. La fidanzata di Ciavy, Andrea Maliokapis ha dato una possibilità al tentatore Alessandro Basciano.

I due, dopo diversi giochi di sguardi, hanno deciso di trascorrere un intero pomeriggio insieme. Pomeriggio in cui, in maniera innegabile, si è creata una certa complicità tra i due. Tant’è che gli utenti della rete erano convinti che ci potesse quasi scappare un bacio, vista la loro estrema vicinanza.

Ciavy, che la scorsa settimana ha fatto piangere Valeria, in un primo momento ha sottovalutato il tutto, prendendola sul ridere e prendendo anche in giro la sua compagna in quanto non trarrebbe il meglio da quest’esperienza, ma in un secondo momento, quando Valeria ha detto che si sta ponendo tanti dubbi sulla sua relazione, il sorriso dalla bocca di lui è scomparso ed è rimasto spiazzato nel vedere certe scene.

Valeria Liberati e Alessandro Basciano a Temptation Island sono sempre più vicini e il pubblico del piccolo schermo spera che tra i due possa nascere qualcosa.

Temptation Island: Valeria Liberati lascia Ciavy, Andrea Maliokapis, per Alessandro Basciano?

Valeria Liberati, dopo aver preso parte al falò di Temptation Island è subito corsa dal tentatore Alessandro Basciano.

La fidanzata di Ciavy si è lasciata andare a teneri abbracci ed è apparso evidente che le sue labbra e quelle del single si cercassero, ma che almeno per il momento ciò non è possibile.

Secondo alcune indiscrezioni il bacio di Valeria Liberati e Alessandro Basciano arriverà molto presto e sarà questo gesto a troncare la sua relazione con Ciavy di Temptation Island, che se in un primo momento sottovalutava la situazione ora sembra essere piuttosto preoccupato.

Valeria però ha detto che non andrà via dal programma e non si sbilancerà fin quando non vedrà una reazione del suo compagno e soltanto dopo deciderà.

Valeria e Ciavy a Temptation Island sono pronti a scrivere il capitolo fine della loro storia?