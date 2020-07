Temptation Island | Ciavy fa piangere Valeria: “Mi sono annullata per lui”

Temptation Island | Valeria Liberati ha pianto durante il suo primo falò con Filippo Bisciglia a causa delle rivelazioni che il suo fidanzato Ciavy, Andrea Maliokapis, ha fatto nel villaggio dei ragazzi.

Temptation Island è iniziato col botto. Il primo falò è stato quello di Valeria Liberati che si è ritrovata ad affrontare, grazie ai video che le ha fornito Filippo Bisciglia durante il corso della serata, una realtà che per troppo ha provato a nascondere.

Ciavy, Andrea Maliokapis, ha rivelato di non essere innamorato di lei, che la parola amore in questo momento della sua vita rappresenta una parola grossa. Parola che non si sente di utilizzare o di associare alla sua fidanzata Valeria. Piccolo particolare, da non sottovalutare affatto, la loro relazione dura da ben 4 anni.

Valeria Liberati ha pianto durante il falò a Temptation Island nell’ascoltare queste forti parole da parte del suo compagno Ciavy.

“Io mi sono annullata per lui” si è sfogata lei. “Faccio di tutto per lui, gli porto perfino la colazione a letto. Crede che anche le altre farebbero per lui quello che faccio da sempre io? Si illude” ha concluso amareggiata Valeria ma con una nuova consapevolezza di se stessa e della sua relazione con Ciavy.

Valeria e Ciavy a Temptation Island | Lui spiazza: “Non ho nulla da rimproverarmi”

Ciavy, d’altro canto, al falò con Filippo Bisciglia è apparso piuttosto infastidito dall’atteggiamento assunto dalla sua fidanzata Valeria Liberati, che non ha nascosto di essere confusa e contenta di ricevere delle attenzioni da parte dei tentatori. Attenzione che lui non le dà da molto tempo.

“Io non ho nulla da rimproverarmi” ha ammesso Ciavy a Temptation Island, che ha fatto parecchio discutere il pubblico da casa come il fidanzato Antonio per il suo atteggiamento con Annamaria.

“Penso che dopo quattro anni sia abbastanza normale non fare più determinate cose rispetto agli inizi” ha concluso, convinto delle sue parole nonostante Filippo Bisciglia gli ha fatto notare che forse qualche mancanza nei confronti di Valeria l’ha avuta, ma lui è sembrato convinto del contrario.

Valeria e Ciavy a Temptation Island promettono essere una delle coppie più chiacchierate durante il corso di questa lunga estate.