Annamaria e Antonio destinati a lasciarsi a Temptation Island 2020? Lui flirta con Ilaria: “la mia ex si vuole rifare il seno”. Lei sbotta.

Antonio è il fidanzato di Temptation Island 2020 più disinibito. Dopo essersi spogliato durante la prima festa nel villaggio, si è lasciato coccolare dalle ragazze single che gli hanno spalmato la crema solare sia sulla schiena che sui pettorali. Annamaria ha guardato tutto durante il primo falò sentendosi chiamare anche “ex”. Con Filippo Bisciglia, la 43enne si è così lasciata andare ad uno sfogo.

Annamaria e Antonio: è già crisi a Temptation Island 2020

Annamaria non si pente di aver fatto di tutto per rendere felice il fidanzato Antonio. “Io ho investito tanto in questo rapporto e sono felice di averlo fatto” – esordisce al falò la napoletana – “non mi pento mai di quello che faccio però c’è un tempo per leggersi dentro. Non ti voglio parlare d’amore, credo che lui per me abbia stima, ma a me non basta. La stima non è amore: mi possono stimare le amiche, un fidanzato dopo anni. Io della stima non me ne faccio niente, ancor meno della pena”, afferma decisa Annamaria.

Nel video, Antonio flirta con le single: “lei dice che a me piacciono le ragazze con le tet*e. Io dico no perchè lei si vuole rifare il seno e le dico che sta bene così”, spiega. Uno dei fidanzati gli chiede: “ma chi vuole rifarsi il seno?“. “La mia ex”, è stata la risposta di Antonio che si è poi reso conto di aver commesso una clamorosa gaffe. “Mi ha già definita ex“, ha poi sbottato Annamaria al falò.

Dopo aver visto tutto il filmato, Annamaria si sfoga. “Io sono troppo intelligente vicino a lui, io me lo mangio d’intelligenza, di testa e di cultura. Se fosse per me chiederei subito il confronto, però, facciamogli rendere conto quanto tempo dura un gettone. Vediamo quanti ne mette per farsi i giri sulla giostra”, conclude Annamaria che decide di voler continuare a restare nel villaggio per vedere fino a che punto arriverà.