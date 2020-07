Temptation Island 2020 | Antonio si spoglia, Annamaria: “Stron*o, sono io che pago”

Temptation Island 2020, parte con il botto l’avventura di Antonio e Annamaria. Lui si spoglia e flirta, lei piange: “Stron*o, sono io che pago”.

L’avventura di Antonio nel villaggio di Temptation Island 2020 inizia alla grande. Dopo aver salutato la fidanzata Annamaria, il 33enne napoletano ha cominciato immediatamente a flirtare con le ragazze single spogliandosi già la prima sera. Annamaria, di fronte ai video del fidanzato, ha pianto lasciandosi andare ad uno sfogo tra le braccia di Antonella Elia.

Temptation Island 2020, Annamaria contro Antonio: “è tutto intestato a me, sono io che pago”

Antonio canta, balla e si spoglia nel villaggio dei ragazzi lasciandosi immediatamente andare tra le braccia delle ragazze single. “Se non mi date un bacio non potete andare via”, dice prima di salutare le tentatrici al termine della prima festa. Dopo aver visto i primi filmati del fidanzato, Annamaria non regge e si lascia andare prima ad un amaro sfogo e poi alle lacrime. “Mi doveva dimostrare che dovevo essere la donna della sua vita, ora dice che vuole continuare a divertirsi. Lo capiva prima di farmi spendere dei soldi per la casa. Sto in affitto e io pago”, sbotta Annamaria tra le lacrime che poi si sfoga con Antonella Elia.

Dopo la morte del padre, Annamaria era rimasta a vivere con la mamma in una piccola casa. “La mia priorità era far star bene mia madre e ho fatto di tutto per farlo senza l’aiuto di nessuno. Poi ho conosciuto lui. Dopo quattro o cinque mesi ci siamo lasciati perchè lui era ritornato dalla moglie e ci stava perchè si era separato da poco. Poi quando è ritornato, lui per farsi perdonare da me mi ha proposta di venire a vivere con me. Così mi ha proposto di prendere una casa più grande pagando l’affitto insieme e quindi abbiamo preso questa cosa per dare una stanza a mia madre, abbiamo chiesto un prestito perchè un euro non ce l’ho e abbiamo ristrutturato la casa. Ora se ci separiamo è tutto intestato a me. Fino a quando lui mi può aiutare?“, si chiede tra le lacrime Annamaria che viene consolata da Antonella Elia.

“Sei di una bellezza, se ti potessi vedere come ti vedo io”, dice la Elia abbracciando teneramente Annamaria. Cosa accadrà con Antonio al termine di Temptation Island 2020?