Anna e Andrea, chi è la coppia di Temptation Island 2020

Anna e Andrea di Temptation Island chi sono e perché hanno scelto di partecipazione all’edizione 2020 del programma condotto da Filippo Bisciglia su canale 5.

Chi sono Anna e Andrea di Temptation Island? Lei ha 37 anni e lavora come parrucchiera. Lui, invece, è più piccolo di dieci anni, ne ha soltanto 27, e lavora nel ristorante della sua famiglia. Stanno insieme da ben due anni e lei ha due figli, di 9 e 11 anni, avuti da una precedente relazione.

La coppia di Filippo Bisciglia ha scelto di prendere parte al programma per capire se la differenza età possa rappresentare una difficoltà per la loro relazione o meno. Visto che lei sogna il matrimonio ed un altro figlio, mentre lui vorrebbe concentrarsi prima sui suoi obiettivi lavorativi e soltanto in un secondo momento mettere su famiglia.

“Non esiste soltanto la vita di coppia, vorrei prima concentrarmi sui miei obiettivi lavorativi e soltanto dopo pensare al nostro futuro insieme” spiega Andrea durante una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

Di tutt’altro parere invece sembra essere lei che desidera invece allargare la famiglia e concentrarsi soltanto sul suo privato.

Andrea e Anna a Temptation Island riusciranno a superare le loro divergenze isolati nel villaggio dei fidanzati? Tra l’altro di recente è stato anche rivelato dove viene girato il programma. O più precisamente dove si trova il villaggio che ospita le coppie durante il loro viaggio nei sentimenti.

Temptation Island 2020: chi sono Anna e Andrea e perché partecipano

Andrea e Anna sperano che questa esperienza a Temptation Island con Filippo Bisciglia possa aiutarli a comprendere se loro divergenze di vita possano trovare un punto di incontro, in quanto lui ha dichiarato che sarebbe pronto alla convivenza con lei ma non ancora per il grande passo del matrimonio ed un figlio.

Dalle prime anticipazioni pubblicate in rete, però, sembrerebbe che le cose non stiano procedendo bene per la coppia. Tant’è che Andrea di Temptation Island 2020 dopo aver visto un video della sua fidanzata ha lanciato una sedia in giardino perdendo letteralmente la calma.

Lei però lo aveva anticipato che se il suo compagno fosse rimasto della stessa idea di sempre, avrebbe fatto bene a scegliersi al suo fianco una donna della sua età e non una più matura che ha obbiettivi completamente diversi dai suoi.

Anna di Temptation Island 2020 e il suo Andrea riusciranno a trovare un punto di incontro o manderanno tutto all’aria? Non ci resta che attendere il primo appuntamento di questa sera con Filippo Bisciglia su canale 5.