Una lavorazione semplice ma sempre di grande effetto, gli abiti crochet sono un vero intramontabile mito dell’estate: scopriamo i modelli più belli del 2020.

Un po’ retrò, un po’ stile home made e tanto, tanto amati.

Gli abiti crochet o, più in generale, i capi all’uncinetto sono un vero e proprio intramontabile classico della moda estiva.

C’è chi li prende già confezionati, chi si diletta a sferruzzare e realizzarli con le proprie mani, chi ama il total look e chi preferisce invece sfoggiare capi con un singolo dettaglio crochet: io ogni caso la moda crochet non conosce avversatori né periodi di decadimento; sempre sulla cresta dell’onda è sempre la favorita da tutte quelle donne in cerca di un look casual ma al tempo stesso raffinato.

Come si presenteranno allora gli abiti crochet in questa estate 2020? Quali modelli ci faranno letteralmente perdere la testa?

Scopriamo allora i must have di questa nuova stagione, tra novità, classici intramontabili e grandi ritorni.

Gli abiti crochet più belli dell’estate 2020

Gli abiti crochet non sono solo vestiti sbarazzini ma anche top, abiti da cerimonia, costumi e chi più ne ha più ne metta.

Oggi scopriamo i diversi capi e modelli tra cui potremo scegliere durante questa calda estate 2020.

Top – Perfetti per rendere ogni vostro look particolare e un po’ vintage, questo capo è sempre un must e il tocco stile uncinetto potrà renderlo ancor più affascinante e unico nel suo genere. Sceglietene la variante che preferite: crop top, maniche lunghe, smanicati, a voi l’ardua sentenza.

Tute – Gli abiti con pantalone sono sempre più sulla cresta dell’onda e in questo caso si arricchiscono di decori e dettaglia all’uncinetto, collocati solitamente sulla parte superiore così da arricchirla e renderla punto focale del look.

Costumi – Ancora una volta il crochet è tra i must dei costumi da bagno, sia nella versione bikini che intero. Il 2020 ci propone in particolare due pezzi dal taglio sportivo che, nella variante uncinetto, vi consigliamo di provare nella versione top halter neck, che presentano un’importante e ampia lavorazione sul carré. Per i costui interi invece lasciatevi affascinare dia colori e sfoggiateli per i costi aperitivi in riva al mare, magari abbinati a una bella gonna lunga mai in voga come quest’anno.

Copricostumi – Che siano sexy, nella variante lunga e super attillata, o dal sapore etnico in stile caftano corto poco importa: il copricostume in estate è un must, da sfoggiare al mare, in piscina, per i pranzo o per l’happy hour. Variante extra i kimoni, ora tanto in voga e che con il tocco uncinetto si arricchiscono di un nuovo dettaglio che li rende ancor più interessanti.

Abiti – Eh sì, il crochet si sta aprendo anche al settore cerimonie portando dettagli pregiati e al tempo stesso sbarazzini. Il classico è la nuance bianca ma anche le varianti del sabbia e rosa cipria andranno per la maggiore, con qualche incursione di colori più vivaci e decori floreali.

E tu, in che versione vorrai provare il crochet? A quanto pare non avrai che l’imbarazzo della scelta.