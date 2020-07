Temptation Island 2020, la sorella di Andrea contro la fidanzata Anna dopo la prima puntata: “mi auguro che lui esca da solo”.

La prima puntata di Temptation Island 2020 ha subito messo in crisi Andrea e Anna, fidanzati da due anni e con una prospettiva di vita decisamente diversa. Anna, 37 anni e mamma di due bambine, sogna di avere un figlio da Andrea che, a 27 anni, ha messo al primo posto la propria realizzazione professionale.

Nel corso del primo appuntamento con il programma dell’amore, Anna ha così messo in atto una strategia fingendo di flirtare con un tentatore per far ingelosire Andrea e ottenere ciò che desidera. Una tattica che non è piaciuta al pubblico, ma anche alla famiglia di lui.

Temptation Island 2020: la famiglia di Andrea contro Anna

Serena, la sorella di Andrea, ai microfoni di Fanpage, ha ammesso di essere rimasta turbata dalla tattica messa in atto da Anna per convincere il fratello ad avere un figlio. Un atteggiamento, quello della protagonista di Temptation, che ha spinto la sorella di Andrea a riflettere sulla storia d’amore del fratello al punto da essere giunta ad un’amara conclusione.

“Mi auguro che, se quella parte diabolica esiste davvero, lui esca da solo. Lei è quella che gestisce la storia, è una donna, ha due figlie, sono tutti elementi che fanno differenza tra loro”, ha detto Serena.

A commentare l’avventura di Anna e Andrea nel villaggio di Temptation, inoltre, è anche Pierluigi, fratello di Andrea che, sempre ai microfoni di Fanpage, ha detto: “Ci sono rimasto male, non pensavo dicesse certe cose. Addirittura la famiglia che naviga nell’oro, che Andrea è cresciuto sotto una campana di vetro. Tutte cose un po’ strane. […] tutta questa voglia di avere un bambino e poi di aggiungere che ‘lui non ha problemi, sta bene economicamente’, non l’ho capito”.

Come finirà, dunque, la storia tra Anna e Andrea? Riusciranno a superare tutti i problemi o decideranno di lasciare da soli il villaggio di Temptation Island?