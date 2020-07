Belen Rodriguez come Emma Marrone: a distanza di 8 anni, lancia una frecciatina a Stefano De Martino con le stesse parole della cantante.

Belen Rodriguez come Emma Marrone. La showgirl argentina ha lanciato una frecciatina sui social, probabilmente rivolta a Stefano De Martino e, per farlo, ha usato le parole di “Bella senz’anima”, la canzone di Riccardo Cocciante che Emma cantò, esattamente otto anni fa, durante una puntata del serale di Amici rispondendo al gossip che la travolse per la fine della sua storia con De Martino che, proprio durante Amici, s’innamorò di Belen.

Belen Rodriguez, frecciatina a Stefano De Martino come Emma Marrone? La citazione di Bella senz’anima

Belen e Stefano De Martino s’innamorarano nel 2012. All’epoca, il conduttore, all’epoca, era ancora impegnato con Emma che, reduce dal grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, fu travolta dal gossip. Durante il serale di Amici, decise di affidare ad una canzone il proprio stato d’animo. Ancora oggi, i fans ricordano la sua esibizione sulle note di Bella senz’anima.

“Date le vicende, sarà la mia conferenza stampa ufficiale: non scelgo mai a caso, l’ho scelta per esorcizzare un sacco di cose”, disse all’epoca Emma. Nel corso degli anni, la Marrone è andata avanti per la propria strada così come Stefano che sembrava nuovamente sereno e felice accanto a Belen che sta trascorrendo il weekend a Napoli. Poi la bomba esplosa pochi mesi fa. Dopo il ritorno di fiamma, tra Belen e Stefano è di nuovo tutto finito e così, mentre Stefano smentisce tutti i rumors che lo riguardano promettendo che annuncerà personalmente quando si fidanzerà.

Visualizza questo post su Instagram E adesso siediti….. Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 3 Lug 2020 alle ore 10:34 PDT

Quella canzone cantata da Emma ad Amici è stata immediatamente ricordata dai fan dopo la foto pubblicata da Belen su Instagram che vedete qui sopra. “E adesso siediti”, ha scritto Belen nella didascalia facendo tornare i fans indietro di ben otto anni.