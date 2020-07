Stefano De Martino, al centro del gossip per la paparazzata con una ragazza bionda di nome “Emma” e per i rumors su Alessia Marcuzzi replica sui social: “quando mi fidanzerò vi farò sapere”.

Stefano De Martino risponde personalmente agli ultimi rumors circolati sulla sua vita privata. Il conduttore napoletano è stato prima paparazzato con una ragazza bionda di nome Emma che, altri non è che la fidanzata di un suo amico e, nelle scorse ore, è stato accostato ad Alessia Marcuzzi. Di fronte al gossip lanciato da Dagospia che ha parlato di un presunto flirt tra lui e Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino ha deciso di smentire immediatamente tutto.

Stefano De Martino smentisce tutti i gossip: “quando mi innamorerò ve lo farò sapere”

Nessun nuovo amore nella vita di Stefano De Martino che, direttamente da Napoli dove si è stabilito per lavorare a Made in Sud, ha smentito tutti i gossip che lo riguardano. Attraverso il proprio ufficio stampa, De Martino ha fatto sapere che la ragazza bionda paparazzata con lui in barca si chiama Emma ed è un’amica, fidanzata di un suo amico. La stessa ragazza, Emma, ai microfoni di Fanpage, ha dichiarato: “In realtà non c’è molto da dire. In barca eravamo in 4 tra cui il mio ragazzo, amico di Stefano. Le foto sono state ritagliate su misura per far uscire un qualcosa che non esiste!”.

“Piccola rettifica, perché tra tutte le cose che sono girate sul web tra queste settimane, questa fake new è la più grande” – ha detto Stefano su Instagram riferendosi al gossip su Alessia Marcuzzi. “Qualcuno ha scritto che io abbia o abbia avuto una storia, non so, con Alessia Marcuzzi. Ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grande risata nonostante il fastidio di una notizia del genere”.



Poi ha aggiunto: “Sono consapevole della posizione mediatica che ho in questo momento storico. Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche e tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Però, poi, quando si toccano delle famiglie con dei bambini vi prego, evitiamo, davvero”.

Infine conclude: “Vi prometto che, se mi fidanzo, se mi innamoro vi farò sapere”. Belen, nel frattempo, è a Napoli per un compleanno speciale.