Belen Rodriguez sbarca a Napoli con il fratello Jeremias e l’amico Mattia Ferrari, ma non per Stefano De Martino. Dagospia lancia la bomba di un nuovo amore per la showgirl argentina.

Belen Rodriguez sbarca a Napoli, ma non per Stefano De Martino. La showgirl argentina è arrivata nel capoluogo campagno con il fratello Jeremias e l’inseparabile amico Mattia Ferrari. Dopo una gita in barca, con un vestito bianco, lungo, sempre bellissima, Belen ha partecipato alla festa di compleanno di Gianmaria Antinolfi, un imprenditore napoletano che Dagospia ha indicato come la sua nuova, presunta fiamma.

Belen Rodriguez dimentica Stefano De Martino? Spunta il nome della presunta, nuova fiamma

Belen Rodriguez alla festa di compleanno di Gianmaria Antinolfi. La conferma arriva dalle Instagram Stories della stessa Rodriguez, ma anche di Mattia Ferrari e del fratello Jeremias. La showgirl, inoltre, è apparsa nelle storie dell’agente Pietro Tavallini che ha mostrato non solo Belen alla festa di compleanno di Gianmaria Atinolfi, ma anche il fratello Jeremias accanto proprio all’imprenditore napoletano.

Se lo scorso weekend, la Rodriguez è rimasta sul Lago in compagnia, tra gli altri, dell’ex di Karina Cascella, stavolta ha scelto di scendere a Napoli, città in cui si trova anche Stefano De Martino che sta continuando a lavorare a Made in Sud. Dell’arrivo a Napoli della Rodriguez parla anche il sito 361Magazine a cui collabora Alfonso Signorini.

“Un compleanno speciale ha portato Belen a Napoli. Nessun tuffo nei ricordi, ora guarda avanti, tra le avances di molti pretendenti. Non è passata inosservata ieri sera a cena. Con il suo amico e stylist Mattia Ferrari, il fratello Jeremias, e una possibile nuova fiamma, che le ha strappato molti sorrisi”, si legge su 361 magazine.

Belen, così, torna a sorridere accanto all’amico Mattia, al fratello Jeremias e ad una nuova, presunta fiamma. La Rodriguez, dunque, ha deciso di voltare definitivamente pagina chiudendo il capitolo dedicato a Stefano De Martino?