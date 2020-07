Ultimo ricorda il concerto allo stadio Olimpico del 4 luglio 2019 pubblicando il toccante video di Sogni Appesi: “l’esperienza più forte della mia vita”.

Il 4 luglio 2019, Ultimo viveva la sua “favola” cantando in uno Stadio Olimpico sold out. Per Niccolò Moriconi fu una serata magica ed emozionante che, a distanza di un anno, ha ricordato con un messaggio per i fans e con un video davvero speciale. Su You Tube, infatti, esattamente dodici mesi dopo quella fantastica serata, Ultimo ha pubblicato il video di Sogni appesi girato proprio allo Stadio Olimpico.

Ultimo ricorda il concerto allo stadio Olimpico di un anno fa e pubblica il video di Sogni appesi

Quello del 4 luglio 2019 allo Stadio Olimpico di Roma è stato un concerto speciale per Ultimo che fu inondato dall’affetto di tutti i suoi fans e che ebbe al proprio fianco la persona che aveva creduto in lui nel 2017 permettendogli di aprire i suoi concerti, Fabrizio Moro con cui duettò sulle note de L’eternità e di Portami via. A distanza di un anno, Niccolò Moriconi ha ricordato quel giorno speciale che è indelebile nel suo cuore.

“Un anno fa, 65mila pianeti mi facevano vivere l’esperienza più forte della mia vita“, ha scritto Niccolò su Instagram. Per celebrare un anniversario così speciale, il giovane cantautore ha pubblicato il video di Sogni appesi con cui ha emozionato tutti i suoi fans.

La favola vissuta un anno fa, Ultimo avrebbe dovuto riviverla quest’anno con il tour negli stadi che è stato rinviato al 2021. Ecco le nuove date per le quali i biglietti già venduti restano validi.

4 giugno Bibione, Stadio Comunale

8 giugno Torino, Stadio Olimpico

12 giugno Napoli, Stadio San Paolo SOLD OUT

13 giugno Napoli, Stadio San Paolo

16 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi SOLD OUT

17 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi

21 giugno Modena, Stadio Alberto Braglia

25 giugno Ancona, Stadio del Comero

29 giugno Pescara, Stadio Adriatico

2 luglio Milano, Stadio San Siro

3 luglio Milano, Stadio San Siro

8 luglio Bari, Stadio San Nicola

18 luglio Roma, Circo Massimo SOLD OUT