Anna Tatangelo rompe il silenzio su Gigi D’Alessio e svela i dettagli del loro rapporto al Corriere della Sera: “ci sarò sempre per lui e lui per me”.

Anna Tatangelo ha dato il via ad un nuovo capitolo della sua vita. Dopo aver lasciato il colore scuro dei suoi capelli per sfoggiare una chioma bionda, ha stupito tutti tornando sulla scena musicale con il singolo ‘Guapo’ con il rapper napoletano Geolier“. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantante di Sora ha parlato del proprio cambiamento rompendo il silenzio su Gigi D’Alessio con cui la storia è finita dopo 14 anni.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Anna Tatangelo | Confessioni di Capodanno | Dove mi vedo tra 10 anni

Anna Tatangelo: “Gigi D’Alessio è un pilastro importante della mia vita e lo sarà per sempre”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono amati per 14 lunghi anni. Il loro è stato un grande amore che ha portato alla nascita di un figlio, Andrea a cui stanno donando tutta la necessità di cui ha bisogno. Nonostante l’amore sia finito, tra i due artisti è rimasto l’affetto sincero e il rispetto. I due, infatti, sono in ottimi rapporti come ha raccontato la Tatangelo al Corriere della Sera.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tatangelo, e il bikini da svenire: il dettaglio che scatena il gossip – FOTO

“E’ stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita. Io già un anno fa ho cominciato a pensare a un cambio musicale, si vede che qualcosa dentro si stava muovendo. Forse inconsciamente era tutto legato, ci vorrebbe uno psicoterapeuta a spiegare i significati profondi, i legami tra il cambiamento musicale e la fine di una storia d’amore”, ha raccontato la cantante.

Visualizza questo post su Instagram GUAPO ft. @realgeolier2 è fuori ovunque!🏎🔥🔥🔥 Link in bio Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Lug 2020 alle ore 2:51 PDT

“Siamo rimasti in ottimi rapporti”, ha raccontato parlando di Gigi D’Alessio: “E’ un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. E’ giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.