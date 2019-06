Anna Tatangelo, e il bikini da svenire: il dettaglio che scatena il gossip – FOTO

Anna Tatangelo su Instagram è scatenata durante la sua vacanza a Mykonos.

La cantante ciociara ha mostrato un bikini da urlo: top rosa e slip celeste per mettere in mostra il suo balconcino (?). In tanti, però, si stanno chiedendo se si tratti di una vacanza da sola. La cantante di Sora sembrerebbe aver lasciato a casa il compagno Gigi D’Alessio. I due fidanzati che stanno insieme da parecchi anni, avevano preso una pausa per poi tornare insieme, ma l’assenza dell’ artista partenopeo fa presagire un’altra rottura.

Nel mentre, Anna Tatangelo sta facendo delirare i suoi fan. Sono oltre 110mila i like ricevuti agli scatti e tantissimi i commenti dei suoi seguaci soprattutto al maschile che la definiscono una vera “bomba sexy”. Tra i complimenti spuntano anche quelli delle donne: “Hai tutte le qualità del mondo – si legge in un commento – un grande cuore e una grande disponibilità, una bellezza infinita e un talento mostruoso be direi che le hai tutte. Peccato i pregiudizi perché sennò altro che i livelli di Lady Gaga molto di più. Nel nostro panorama a parer mio sei una dei migliori talenti che alle volte viene troppo sottovaluta. Bravissima e bellissima”.

Visualizza questo post su Instagram Mykonos ☀️🦋@flaviapadovan1 👙 @marcolin_eyewear 🕶 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 20 Giu 2019 alle ore 3:36 PDT

Visualizza questo post su Instagram Because the night ..🌙 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 21 Giu 2019 alle ore 4:32 PDT

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: le storie vere non si cancellano

Anna Tatangelo, età, peso, carriera e storia d’amore con Gigi D’Alessio

Carta d’identità

Nome: Anna Tatangelo

Data di nascita: 9 Gennaio 1987

Luogo: Sora

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 173 cm

Peso: 56 kg

Social: instagram.com/annatatangeloofficial

Anna Tatangelo è nata a Sora il 9 Gennaio del 1987. Figlia dei produttori della ciambella sorana (un dolce tipico di Sora) Anna è cresciuta con due fratelli e una sorella con i quali ha spesso affiancato i genitori nella vendita delle loro ciambelle per mercatini vari.

Da sempre appassionata di musica, negli anni ha partecipato a diversi concorsi musicali vincendone molti ed arrivando fino al Festival di Sanremo dove nel 2002, a soli 15 anni, ha vinto nella sezione Giovani con il brano “Doppiamente fragili”.

Subito dopo è stata scelta da Pippo Baudo come co-conduttrice di Sanremo Top, insieme a Silvia Mezzanotte che nello stesso anno aveva vinto Sanremo con i Matia Bazar.

Nello stesso anno ha duettato con Gigi D’Alessio nel brano “Un nuovo bacio” riscuotendo un discreto successo.

La sua carriera è proseguita tra il primo album ed una nuova partecipazione a Sanremo mentre nel 2004 la Disney l’ha chiamata per duettare sempre con Gigi D’Alessio nella canzone “Il mondo è mio”, scelta per i titoli di coda dell’edizione speciale del video del film di Aladin.