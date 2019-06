Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, dichiarazioni d’amore in diretta

Amore a gonfie vele tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: durante una diretta su Instagram, si lasciano andare a dichiarazioni importanti.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si dichiarano durante una diretta su Instagram. Dopo aver trascorso quattro giorni insieme in quel di Verona, la vincitrice del Grande Fratello 2019 e il bell’imprenditore veronese si sono separati. Mentre lui si è recato a Roma, lei è tornata a Terni per riabbracciare gli amici di sempre. La lontananza, però, si è fatta sentire al punto che i due hanno condiviso una diretta durante la quale, oltre ad esserci state delle presentazioni ufficiali, ci sono state importanti dichiarazioni che hanno scatenato l’entusiasmo dei fans e che testimoniano la nascita di un sentimento importante tra i due.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, dichiarazioni importanti durante una diretta su Instagram: “per farti capire quanto le voglio bene…”

Dopo l’importante gesto di Martina, è stato Daniele a sbianciarsi. Durante la diretta, la Nasoni ha presentato a Dal Moro prima la sua migliore amica e poi il suo migliore amico il quale ha dato un avvertimento al gieffino. “Lei è la mia sorellina, non fare ca*zate”, ha detto Mark, l’amico di Martina. “Guarda che sono un bravo ragazzo” – ha risposto Daniele che in un momento successivo della diretta ha aggiunto – “per farti capire quanto le voglio bene ti dico che sono ingrassato da quando sto con Martina”. Parole importanti che esprimono ciò che c’è tra i due tra i quali, poi, è andata in scena la classica scena da “fidanzatini”. “Marty ho il cellulare scarico, ci sentiamo dopo”, ha detto Daniele. “Ma sempre il cellulare scarico hai?”. “Se vuoi ti faccio lo screenshot”, ha detto prima di mandarle un bacio e dire che l’avrebbe chiamata più tardi.

Il grande gesto di Daniele, però, è arrivato pochi minuti fa. Dopo aver annunciato la sua partenza da Roma pubblicando una storia in cui mostrava di essere in treno, Daniele è ricomparso successivamente sui social, su una storia di Martina. Il bel Dal Moro ha raggiunto la Nasoni a Terni. Dopo essere stati lontani un giorno, Martina e Daniele si sono ricongiunti. Che sia già arrivato il momento per le presentazioni in famiglia? Nel frattempo, sui social, l’entusiasmo dei fans è alle stelle.

