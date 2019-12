Anna Tatangelo si lascia andare ad un serie di confessioni per Capodanno: la cantante confessa le speranze per il futuro e ciò che le piace di se stessa.

Anna Tatangelo ha risposto ad una serie di domande dei fan, attraverso l’apposita funzione di Instagram, svelando ciò che le piace di se stessa e come si vede tra dieci anni. Bellissima e sorridente, la cantante si è così confessata senza filtri svelando ciò che i fans ancora non sapevano.

Anna Tatangelo si confessa a Capodanno: “di me stessa mi piacciono i denti. Ho una marea di difetti. Come mi vedo tra 10 anni? Penso al presente”

Protagonista del Capodanno in musica 2020 insieme a tantissimi colleghi, durante il viaggio in macchina per raggiungere Bari, città sede dell’evento musicale, Anna Tatangelo ha ingannato l’attesa rispondendo alle domande dei fan su Instamra dove la scorsa estate si è mostrata in bikini facendo impazzire tutti. A chi le ha chiesto la cosa che più le piace di se stessa, ha risposto: “fisicamente i denti, caratterialmente faccio decidere agli altri” aggiungengo, poi, di avere una marea di difetti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Come ti vedi tra dieci anni dato che sei ancora molto giovane?”, è stata la domanda di un utente. “Ho passato parte della mia vita pensando troppo al futuro e non godendomi il presente. Non lo voglio più fare. Voglio godermi il presente”, è stata la risposta della cantante.

Leggi anche—>Anna Tatangelo: “Io e Gigi siamo due persone nuove”

A chi le ha chiesto cosa non sopporti della gente, invece, ha risposto: “non sopporta la gente che pensa di sapere tutto della vita”.

Infine, la Tatangelo ha svelato che la canzone della sua vita è “Ogni volta” di Vasco Rossi.