Un beve post su Instagram da parte di Anna Tatangelo per ammettere la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio e la sua nuova vita

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia, adesso è ufficiale. A gennaio il settimanale ‘Chi’ aveva parlato di crisi in atto. La settimana scorsa era stato ‘Spy‘ a dire che la cantante di Sora aveva già lasciato la villa romana nella quale viveva insieme al compagno e al figlio. E adesso arrivano direttamente le parole di Lady Tata che conferma tutto.

Un breve post che dice tutto: “Gigi ed io – scrive Anna – non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”. Come era successo già tre anni fa in occasione della prima rottura però il loro interesse primario è il figlio: “Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”.