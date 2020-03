L’amica geniale registra ascolti record, più bassi quelli del GF Vip

La fiction “L’amica geniale” andata in onda ieri sera, ha registrato ascolti da record, guadagnando il primo posto nella classifica dell’audience



Ieri sera sono andati in onda gli ultimi due episodi de “L’amica geniale – storia del nuovo cognome” e lo sceneggiato campione di ascolti, ha registrato sul finale uno share da urlo, raggiungendo un picco del 28%. In termini spiccioli, questi dati corrispondono al fatto che la fiction tratta dalla saga dei libri scritti da Elena Ferrante, ha tenuto incollato alla tv, più di 6 milioni di telespettatori. Un risultato straordinario, ma se vogliamo prevedibile, visto il successo della prima stagione de “L’amica geniale”, andata in onda l’anno scorso.



Il merito di tutto ciò è ascrivibile alla bravura dei protagonisti? Alla maestria di Saverio Costanzo che si è impegnato in questo progetto a 360 gradi, riuscendo a dare un’espressione, un volto, alle parole descritte nei romanzi? Forse è stato proprio questo mix di qualità, di elementi pregiati che ha fatto della fiction un prodotto di successo. Meno entusiasmanti invece, sono stati gli ascolti della puntata del GF Vip che ha registrato il 18% di ascolti, pur essendo in grado di tenere testa all’avversario di Rai Uno, con discussioni ed emozioni forti.

L’amica geniale ha davvero rapito il cuore degli italiani, che si sono già detto dispiaciuti del fatto che l’attrice che interpreta Lila, Gaia Girace, lascerà la serie e non sarà presente nelle prossime stagioni.

Fenomenale il successo riscosso dalla seconda stagione de “L’amica geniale – Storia del nuovo cognome”, che con gli ultimi due episodi andati in onda su Rai Uno, ieri sera, ha raggiunto il 28 % di share, battendo l’avversario di Canale 5, il GF Vip, per la seconda volta. Sì perché, già nelle settimane passate, lo sceneggiato di Rai Uno ha vinto la gara d’ascolti contro il reality di Mediaset. La fiction, che narra delle vicende delle due ragazze, Lila e Lenù, grazie alla sua trama avvincente e grazie alla qualità dello sceneggiato, è riuscita a guadagnarsi l’affetto del pubblico e a tenere incollati più di 6 milioni di telespettatori alla tv. Agli amanti de “L’amica geniale” ora non resta che attendere la messa in onda della terza stagione della fiction, che prenderà, presumibilmente il nome del terzo libro scritto da Elena Ferrante “Storia di chi fugge e di chi resta”

Il GF Vip, nel frattempo, è riuscito comunque a tener testa alla fiction di successo, proponendo discussioni interessanti e scambi di opinioni costruttivi.

