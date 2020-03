Coronavirus: Papa Francesco si ammala e scatta il panico – VIDEO

Situazione critica per il Vaticano che in questi giorni si è trovato a fronteggiare il rischio che Papa Francesco, che non si è sentito bene, potesse aver contratto il Coronavirus

Non sono stati giorni facili questi per Papa Francesco, a causa del fatto che, ammalandosi e mostrando simili a quelli previsti dal contagio di Coronavirus, ha involontariamente dato vita ad una situazione di allerta che ha invaso diversi aspetti della vita della Capitale. I musei vaticani hanno registrato un calo delle visite, idem per Piazza San Pietro, che è apparsa quasi deserta.



Lo stato di allerta si è diffuso nel momento in cui, il Santo Padre, in alcuni incontri con i fedeli, si è lasciato andare a qualche colpo di tosse, preoccupando tutti. Proprio per questo motivo e per scongiurare il rischio di contagio da Coronavirus, Papa Francesco ha deciso di sottoporsi ad un tampone, che però è risultato negativo. In questa fase di panico generale però, l’unica nota positiva sembrano essere i gesti di solidarietà che fortunatamente in una situazione critica come questa, non mancano. Emblematico è stato il gesto della comunità cinese di Milano, che per fornire il proprio contributo, ha regalato alla regione circa 30 mila mascherine e guanti monouso.

Per fortuna, dunque, il Santo Padre, non essendo stato colpito dal virus temuto, una volta rimessosi, può continuare ad espletare le sue funzioni, dando conforto ai fedeli afflitti dalla paura di quest’epidemia.

Gina D’Antonio