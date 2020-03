L’Amica Geniale 3 | Prime notizie sulla trama e sul cast della serie

L’Amica Geniale 3 arriverà di certo sugli schermi RAI dopo il grande successo delle prime due serie. Già al via le riprese, che porteranno grandi novità per gli spettatori.

L’Amica Geniale 3 promette di essere una serie evento della prossima stagione televisiva RAI esattamente come lo sono state la prima e la seconda serie tratte dai romanzi di Elena Ferrante, che hanno fatto ottimi risultati d’ascolto.

Dal momento che la serie è incentrata sulle vicende biografiche delle due protagoniste, nella terza serie – e in particolare dalla terza puntata della terza serie – ci sarà una significativa sostituzione nel cast, una sostituzione che probabilmente sarà un po’ difficile da digerire per gli spettatori, almeno quanto lo sarà per l’attrice – rivelazione Gaia Girace, costretta per motivi di copione a lasciare il progetto.

L’Amica Geniale 3 – La Storia

Nel terzo capitolo della saga ambientata a Napoli, le due amiche Lila e Lenù si trovano a fare scelte di vita opposte, che porteranno dei significativi cambiamenti nello svolgersi delle loro vite.

Lila si iscriverà al Partito Comunista Italiano, comincerà a lavorare nella grande azienda di elettronica IBM e comincerà una storia d’amore con Enzo, uno dei suoi più cari e più fedeli amici.

Mentre Lila sceglie la stabilità di un lavoro certo e di una relazione forte, Lenù compirà una scelta di segno completamente opposto. Dopo essere diventata una scrittrice di successo ed essersi sposata con Pietro, deciderà di abbandonare tutto, anche le sue due bambine, per seguire il suo grande amore Nino.

La storia di chi fugge è quindi quella di Elena, la storia di chi rimane è quindi quella che racconta le vicende di Lila.

Una nuova attrice per Lila

Proprio il volto di Lila, a partire dalla terza puntata della serie, non sarà più quello di Gaia Girace. L’attrice lo aveva già annunciato tempo fa, spiegando quanto dolorosa fosse la separazione dal progetto che l’aveva vista crescere come attrice e come persona nel corso degli ultimi tre anni.

Tra le altre cose, come lei stessa aveva raccontato, la relazione professionale con la nuova regista Alice Rohrwacher non è stata semplice.

Probabilmente quindi, se da una parte la sostituzione era necessaria dal punto di vista del copione, è probabile che Gaia abbia deciso di lasciare L’Amica Geniale anche in virtù delle difficoltà personali avute con la nuova regista.

Non si conoscono ancora i nomi delle candidate a ricoprire ne L’Amica Geniale 3 il ruolo di Lila, ma c’è forse un indizio per quanto riguarda l’interprete di Lenù: Alba Rohrwacher, sorella della regista della fiction.

Alba è la voce narrante di Elena dall’inizio delle due serie e presenta, a livello fisionomico, molte somiglianze con Margherita Mazzucco, la giovanissima attrice che ha dato il volto a Elena nelle prime due stagioni della serie.

Tra le altre cose non si tratta della prima sostituzione di cast all’interno del percorso de L’Amica Geniale: Gaia Girace e Margherita Mazzucco avevano sostituito le due attrici bambine che interpretavano la fanciullezza delle due amiche, mentre Elisabetta De Palo (conosciuta tra il grande pubblico per il ruolo di Mirella di Vivere) aveva dato il volto a Elena anziana in un flash forward previsto dalla trama.

