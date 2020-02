L’amica geniale vs GF Vip: chi ha registrato più ascolti ieri sera?

Ieri sera, su due reti differenti sono andati in onda contemporaneamente: L’amica geniale e il GF Vip e gli italiani hanno preferito la fiction al reality

Sebbene la puntata del GF Vip andata in onda ieri sera sia stata ricca di colpi di scena, gli italiani hanno comunque preferito la fiction “L’amica geniale”. A confermarlo sono gli ascolti registrati per l’uno e l’altro prodotto televisivo. La serie tv che narra le vicende di Elena Greco e Raffaella Cerullo, chiamate affettuosamente Lenù e Lila, hanno affascinato il pubblico a tal punto da registrare 6 milioni e mezzo di telespettatori, toccando il 28% di share.

Un risultato grandioso se pensiamo che l’agguerritissimo avversario di Canale 5, ha giocato diverse carte vincenti, mantenendosi sicuramente alto nella classifica dell’audience, senza riuscire però a superare, L’amica geniale, l’avvincente sceneggiato tratto dalla saga di Elena Ferrante.

Leggi anche:

Ludovica Nasti: la piccola Lila de L’amica geniale, ha avuto la leucemia

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

L’amica geniale raggiunge degli ascolti record e vince contro il GF Vip

L’amica geniale vince ancora. La fiction tratta dalla serie di romanzi di Elena Ferrante ha conquistato il 28% di ascolti, piazzandosi al primo posto e superando di gran lunga il GF Vip, che pur mantenendo un successo discreto, non è riuscito a raggiungere il colosso televisivo di Rai Uno.



Le vicende di Lila e Lenù, che ormai sono cresciute e hanno intrapreso percorsi differenti di vita, sono riuscite a tenere incollati ben 6 milioni di telespettatori alla tv, desiderosi di scoprire gli sviluppi di una trama che riesce a tenere tutti con il fiato sospeso. Come ricorderete, la settimana prossima andranno in onda le ultime due puntata della seconda stagione de “L’amica geniale” e dovremmo attendere un bel po’ per capire che piega prenderanno le vite dei personaggi della saga di Elena Ferrante.

Leggi anche:



L’Amica Geniale | Gaia Girace lascia la serie: non sarà più Lila

Con il suo successo, L’amica geniale si va a piazzare sicuramente nella Top List dei programmi più seguiti in Italia, rispondendo perfettamente alle aspettative del pubblico.

Gina D’Antonio