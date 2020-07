Patate soffiate | Ecco il trucco facilissimo per farle a forma di...

Ti sei mai chiesta come ottenere a casa questo tipo di patate da leccarsi i baffi? Oggi puoi prepararle seguendo questo semplice e pratico trucco nelle fasi della ricetta. Che aspetti? Scoprilo subito!

Le patate sono un alimento must degli aperitivi, delle serate tra amici, delle feste o ricorrenze, ce ne infinite tipologie e riescono a rendere ogni pietanza, ogni pasto unici.

Ma quelle soffiate, a forma di tante piccole nuvole e che molte di noi adorano, come si preparano? Esiste un trucco per farle anche a casa? Ebbene sì! Ecco come fare le PATATE SOFFIATE a forma di nuvola. Trucco facile!

Patate soffiate a forma di nuvola | Ricetta impeccabile con trucco

Questa speciale tipologia di patate farà venire l’acquolina in bocca a tutta la famiglia! Fuori croccantissime, gonfie quasi come se fossero tante piccole nuvole. All’interno sono vuote e la loro particolarità è proprio quella di essere gonfie d’aria.

La ricetta è strutturata in 3 fasi distinte ma esiste un solo vero trucco per renderle ariose e super gonfie. Scopriamolo insieme!

Il trucco!

Il super trucco sta nella frittura della patata. Dovrai munirti non di una, ma di due padelle piene di olio bollente ma a due temperature differenti, una a 150 gradi e l’altra a 180 gradi.

Per garantire una cottura ad hoc hai bisogno di mandolina (clicca qui e scopri dove trovarla!) e di termometro da cucina. Pronta? Iniziamo!

Taglia le patate a fettine sottilissime con l’aiuto della mandolina.

Versale nella primo olio alla temperature di di 150 gradi per 5 minuti.

Prosegui con la seconda frittura a 180 gradi per pochissimi secondi.

Suggerimenti

Mi raccomando allo shock termico che avverrà tra una cottura e l’altra, sarà quello a conferire il “gonfiore” alla patata. Scegli due padelle belle ampie e comode. Trasferiscile da una padella all’altra con l’aiuto di una schiumarola.

Sala le patate e servile ben calde, il profumo inonderà la cucina, per non parlare del sapore!

Puoi accompagnarle da dressing per insalate, salse di tutti i tipi, maionese fatta in casa e abbinarle ad altri classici alimenti da aperitivo con drink annessi.