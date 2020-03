Ultimo da Los Angeles annuncia l’imminente uscita di una nuova canzone e di una sorpresa per i fans: “penso di farla uscire ad aprile”.

Da Los Angeles, dove si trova da diversi giorni, Ultimo annuncia ai fans di aver scritto una nuova canzone, di averla registrata in un importante studio di registrazione della città californiana e di avere in mente anche una sorpresa per i fans.

“Stanotte in albergo ho scritto una canzone. Oggi vado a registrarla e penso di farla uscire ad Aprile”, ha scritto su Instagram il giovane cantautore romano non aggiungendo ulteriori dettagli della sua nuova fatica musicale. “Ho registrato la nuova canzone…e anche una piccola sorpresa“, ha poi aggiunto Niccolò Moriconi che è partito per Los Angeles dopo una missione in Africa con Unicef.



A Los Angeles, Ultimo ha incontrato Vasco Rossi che nelle scorse ore si è lasciato andare ad uno sfogo sui social. Cresciuto con la musica di Vasco, Niccolò ha trascorso anche diverso tempo in compagnia del più grande rocker italiano andando anche a cena con lui. I fans, così sognano un duetto tra Vasco e Ultimo.

Dopo il duetto realizzato con Fabrizio Moro sulle note dell’Eternità, Niccolò Moriconi realizzerà un altro duetto con Vasco? Il duetto con Fabrizio Moro nasce da un rapporto speciale tra i due cantautori romani come hanno spiegato più volte entrambi.Ultimo sarà pronto a farne un altro?

Per il momento, la sorpresa di cui ha parlato Ultimo sui social resta top secret, ma i fans sperano davvero che possa riguardare Vasco. Sarà così? Nel frattempo, sono pronti a seguirlo in tour che partirà il 29 maggio da Bibione e toccherà le maggiori città italiane come Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoili, Modena, Ancona, Pescara, Roma e Messina.