Paura per Cristiano Ronaldo: la mamma ricoverata in ospedale – VIDEO

La mamma di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, a causa di un forte malore. La notizia è stata diffusa dalla TV portoghese TVI

Grande spavento questa mattina per Cristiano Ronaldo. Il celebre calciatore, che ora gioca nella Juventus, è stato svegliato da una pessima notizia che lo avvertiva che sua madre, Dolores Aveiro, alle 5:30 di stamattina è stata ricoverata in ospedale per un malore, forse un ictus.



Come è possibile leggere sul sito del Corriere della Sera, i media portoghesi hanno fatto sapere che la donna di 65 anni è ricoverata a Funchal, città natale di Cristiano Ronaldo e che le sue condizioni sarebbero stabili. La madre di CR7, in ogni caso, pur essendo cosciente, verrà trattenuta in ospedale per ulteriori esami.

Possiamo solo immaginare il dolore e lo spavento provato da Cristiano Ronaldo, che oltre all’angoscia sarà stato colpito anche dal senso di impotenza dovuto ai chilometri che lo separano da sua madre in questo momento.

Gina D’Antonio