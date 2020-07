Temptation Island | Anna delude Andrea: lei svela i suoi piani e lui sbotta

Temptation Island | Anna, durante il corso di questa prima puntata, ha deluso il suo compagno Andrea che ha scoperto il reale motivo per cui lei ha scelto di prendere parte al programma di Filippo Bisciglia.

Temptation Island è giunto al termine della prima puntata di questa nuova edizione. Edizione che fin dai primi minuti promette grandi soddisfazioni al pubblico del piccolo schermo, ma non per i suoi protagonisti. Andrea e Anna hanno scelto di prendere parte al programma per capire se la loro differenza di età e i loro obiettivi di vita potessero combaciarsi e a non allontanarli, visto che lei sogna una famiglia mentre lui preferisce dedicare almeno per il momento le sue attenzioni alla carriera.

Lei però di mollare la presa non ne vuole sapere e ha ammesso di voler fare ingelosire il suo fidanzato di proposito con lo scopo di spingerlo a fare quello che realmente vuole. “Lui è molto geloso e so come gestire il tutto” ha ammesso Anna. “Gli do una bella spinta, così si muove e realizziamo una famiglia visto che anche lui lo vuole in fondo” ha spiegato lei. “Tanto sta messo bene economicamente, non ha bisogno ancora di realizzarsi”.

Quando Andrea ha scoperto il tutto, che i video mostrati erano dettati dalla strategia e non dalla reale voglia di mettersi in gioco, è rimasto profondamente spiazzato. Andrea e Anna a Temptation Island ne usciranno vincitori o vinti dai meccanismi del programma? Andrea non è stato l’unico ad avere una spiacevole sorpresa questa sera, anche Valeria ha scoperto una triste verità.

Andrea deluso da Anna a Temptation Island | Lei: “Sfrutto la sua gelosia”

Andrea è rimasto profondamente deluso dall’atteggiamento assunto da Anna. In quanto lui non ha mai avuto dubbi sul loro amore, anzi. Semplicemente non si sente ancora pronto a mettere su famiglia all’età di 27 anni, mentre lei a 37 vorrebbe avere un figlio da lei e realizzare il sogno di convolare a nozze il prima possibile.

“Non ho tempo da perdere” ha ammesso lei, dopo lo sfogo di Annamaria. “Se non gli sta bene, si prendesse una della sua età e si crescono insieme” ha aggiunto. “Ma so che lo vuole, così sfrutto la sua gelosia per ottenere quello che voglio“ ha concluso. “Sono venuta qui apposta”.

Andrea e Anna di Temptation Island riusciranno a trovare un punto di incontro o decideranno di dirsi addio?