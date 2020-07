Un formaggio stagionato italiano è stato richiamato per rischio microbiologico.

Quando si parla di formaggi, sono tanti gli appassionati che amano variare per fare diverse esperienze di gusto. Da quelli più freschi a quelli stagionati, è possibile trovarli sia sfusi che confezionati, tutti con caratteristiche e proprietà nutrizionali diverse.

Anche questo tipo di alimenti, ovviamente, può andare incontro a dei problemi di vario tipo, rientrando così tra le tante allerte alimentari che vengono segnalate settimanalmente. Un esempio è quanto è accaduto con un formaggio stagionato molto noto e richiamato proprio ieri per un grave rischio microbiologico.

Richiamo alimentare per formaggio stagionato Divino

L’allerta in questione è di ieri e arriva direttamente dal Ministero della Salute. Questa volta il problema riguarda un formaggio a lette crudo semi stagionato prodotto dai fratelli Carai. Il problema riscontrato riguarda nello specifico la presenza di Esterichia Coli stec in 25 grammi (non rilevati i siero gruppi 0157, 0111, 026, 0103, 0145, 0104: H4).

A seguire tutte le informazioni per identificarlo.

Nome del prodotto: Divino (formaggio a latte crudo semi stagionato)

Marchio: Formaggi Fratelli Carai

Lotto: 080520

Marchio di identificazione: CE IT 09 501

Nome del produttore: Azienda Agricola di Carai Giuseppe & C. s.s.a.

Stabilimento: Podere Rimini, 27 Volterra (Pi) Località Montemiccioli

Confezione: Forma da 1,5 kg

Data di scadenza: 26/09/2020

Motivo: presenza di Esterichia coli

L’avvertenza emanata dal Ministero della Salute è quella di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita dove lo si è acquistato. In questo modo si potrà ottenere un rimborso o sostituirlo con un altro prodotto.

Non è la prima volta che un formaggio viene ritirato dal mercato per controlli a seguito dei quali sono state riscontrate delle anomalie. Recentemente è accaduto anche al taleggio Cademartori nel quale era stato riscontrato sempre un rischio microbiologico. E, cambiando categoria, di recente anche due tipi di salami sono stati ritirati, questa volta per il rischio di salmonella.

Prestare sempre attenzione alle varie allerte alimentari è quindi un modo per proteggersi da eventuali problemi che per sviste o problemi di altro tipo possono sempre presentarsi.

L’importante è poter individuare i prodotti di volta in volta e seguire le istruzioni indicate dal Ministero o dagli organi competenti. In questo modo, si potrà stare tranquilli ed evitare complicazioni. Il tutto semplicemente restando informati.