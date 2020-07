Sofia e Alessandro: lacrime, urla e pianti disperati a Temptation Island 2020. Lui parla dell’ex moglie e lei piange disperata.

Sofia piange disperata mentre Alessandro parla del rapporto che ancora ha con l’ex moglie dalla quale ha avuto due figli che oggi hanno 20 e 24 anni. Le confessioni di Alessandro sull’ex moglie durante i primi giorni trascorsi nel villaggio di Temptation Island 2020 scatenano la dura reazione di Sofia che si sente snobbata e dimenticata dal fidanzato dal quale sperava di ricevere risponde alle sue domande.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Annamaria e Antonio, Temptation Island 2020/ “Mi ha già definita ex”

Sofia e Alessandro in crisi profonda a Temptation Island 2020:

Dopo aver pianto disperatamente per avere sentito il fidanzato Alessandro parlare solo ed esclusivamente dell’ex moglie senza dire una parola sul loro rapporto, Sofia resta spiazzata dalle immagini che, al falò, le mostra Filippo Bisciglia. Alessandro si lascia coccolare dalle ragazze single, si fa imboccare e balla in modo sensuale. Sofia non nasconde la propria gelosia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Ciavy fa piangere Valeria: “Mi sono annullata per lui”

Nel villaggio, Alessandro flirta con la single Beatrice che gli chiede se sia un uomo fedele. “Se amo veramente sì. Se cominci a cercare altro vuol dire che c’è qualcosa che non va”, ammette Alessandro. “47 anni dove ce l’hai? Nel cu*o. Si preoccupa delle telecamere e se non ci fossero tra loro sarebbe successo dalla prima sera”, dice tra le lacrime Sofia.

Alessandro, a sua volta, al falò, ha visto un atteggiamento sbagliato da parte di Sofia. “Io sono un uomo molto geloso. Ho visto lei strusciarsi. L’ho lasciata che piangeva sulla spiaggia e la rivedo così”, ha detto Alessandro. Lorenzo Amoruso ha cercato di far ragionare il compagno facendogli notare che era il single a strusciarsi su Sofia senza, tuttavia, riuscire a convincerlo.

Sofia, durante una chiacchierata con il single Alessandro, ha svelato di essere stata tradita da Alessandro, ma di non averlo mai tradito aggiungendo di aver frequentato un’altra persona quando non stavano più insieme. Di fronte alle parole di Sofia, Alessandro ha perso la testa. “Lei ha scritto perchè devo tornare ad aver fiducia in lei perchè ha sbagliato e ora dice che non mi ha mai messo le corna?”, ha sbottato il 47enne.

“Voglio il falò di confronto subito. Ha frequentato un altro per sei mesi. Mi è scappata con altre due persone. Le parole hanno un peso. Dopo che l’ho perdonata più di una volta, a me non mi fa passare per una mer*a”, sbotta con gli altri fidanzati.