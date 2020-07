Temptation Island | Gemma scrive ad Antonella Elia: “Nuove delusioni”

Temptation Island | Gemma Galgani, durante il corso del debutto di questa nuova edizione del programma di Filippo Bisciglia, ha scritto ad Antonella Elia, sperando che il suo compagno Pietro Delle Piane non le procuri nuove delusioni.

Temptation Island ieri sera è tornato sul piccolo schermo degli italiani. Il programma di Filippo Bisciglia, tra l’altro è uno degli show più attesi se non il più atteso di quest’estate, ha raggiunto veri e propri ascolti record. Merito probabilmente delle coppie scelte che non sembrano invidiare nulla a quelle delle edizioni passate.

Quest’anno, tra l’altro, per la prima volta si assiste ad un’edizione mista, dove le coppie indipendentemente dal loro grado di popolarità decidono di mettere alla prova le loro relazioni. Tra queste c’è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane che, recentemente finiti al centro della cronaca rosa per la loro relazione durante l’esperienza al Grande Fratello Vip di lei, hanno scelto di mettersi in gioco.

La permanenza della showgirl nel programma televisivo dedicato ai sentimenti ha catturato l’attenzione di Gemma Galgani di Uomini e Donne, che durante il corso della puntata ha preferito scriverle un messaggio sui social.

“Antonella cara” ha premesso la dama, che pare aver allontanato Nicola Vivarelli dalla sua vita. “Spero tu non vada incontro a nuove delusioni” ha concluso la Galgani.

Gemma Galgani ha scritto ad Antonella Elia a Temptation Island. La dama di Uomini e Donne, molto probabilmente come molti telespettatori, non crede nella buona fede di Pietro Delle Piane, compagno della showgirl, che da molti è stato accusato di starle affianco soltanto per avere una maggiore visibilità mediatica. Bisogna però specificare, per amore della verità, che almeno per il momento Pietro non ha dato alcun motivo, all’inizio di questo percorso televisivo, di far preoccupare o sospettare sul suo conto o sulla sua persona.

Antonella Elia conquista tutti a Temptation Island: la rinascita dopo il GF Vip

Antonella Elia, pur non avendo ricevuto alcun filmato da parte di Pietro Delle Piane a Temptation Island, è stata la protagonista indiscussa della puntata andata in onda ieri sera su canale 5.

La showgirl, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, aveva diviso il pubblico in quanto da molti era stata giudicata come una persona molto instabile ed aggressiva, ma ieri sera ha saputo far ricredere quei telespettatori che non credevano in lei.

Antonella ha mostrato un lato dolce e sensibile di lei, pronta a sostenere tutte le donne che durante il corso del loro viaggio nei sentimenti hanno ricevuto già cocenti delusioni da parte dei loro compagni.

Oltre alla sua dolcezza, nonostante di recente sia stata criticata da Clizia Incrovaia, Antonella ha colpito il pubblico di canale 5 grazie alla sua spiccata simpatia.

Tant’è che la maggior parte dei meme e delle gif post puntata sono tutte dedicate alle sua persona e di come ha provato a consolare invano Sofia, in crisi per il suo compagno Alessandro, dimenticando quello che era il suo nome.

“Lui si è dimenticato di Sofia” ha esclamato la ragazza parlando in terza persona. “E chi è Sofia?” ha prontamente risposto Antonella Elia a Temptation Island, visibilmente spiazzata perché convinta che la sua collega stesse parlando di un’ipotetica amante del suo uomo.

“Sono io” ha risposto asciutta la ragazza, di fronte ad un’imbarazzata Antonella che soltanto in un secondo momento aveva compreso della gaffe compresa.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island, oltre a mettere alla prova i loro sentimenti, stanno avendo una seconda rinascita televisiva. In quanto, almeno per il momento, il pubblico del piccolo schermo sembra aver cambiato idea su di loro visto che hanno mostrato lati inediti della loro personalità che non erano riusciti a far emergere durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip. Antonella, che di recente ha raccontato un retroscena su Corrado, è tornata ad avere un posto speciale nel cuore di milioni di italiani.