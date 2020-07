Dolci sì, ma leggeri. I budini light al cacao sono pronti in pochissimi minuti e nutrono senza farci ingrassare

Facilissimi da preparare e anche molto freschi, questi budini light al cacao sono tutto quello che serve per chi è a dieta. Può sembrare strano parlare di cacao, budini e dieta insieme. Ma se vi dicessimo che ogni porzione sono meno di 40 calorie?

Questo succede perché non ci sono grassi e utilizziamo un dolcificante a basso contenuto calorico. Ma soprattutto servono pochissimi ingredienti e per questo anche chi non è esperto di cucina e di dolci li potrà preparare. Diventeranno poi i compagni ideali per la vostra colazione, per lo spuntino di metà mattina, per la merenda e come spezzafame.

Budini light al cacao, ricetta facilissima

Prima di partire con la ricetta vera e propria, qualche consiglio. L’agar agar si trova abbastanza facilmente, ma eventualmente lo potete sostituire con due fogli di colla di pesce o gelatina. E alò posto dell’aroma alla vaniglia potete utilizzare un aroma all’arancia o al rum che sposano bene il cacao.

Ingredienti (per 4 budini al cacao)

400 g di latte scremato

2 cucchiaini di cacao amaro

4 g agar agar in polvere

6 gocce di aroma alla vaniglia

40 gocce di dolcificante

Preparazione:

La ricetta dei budini light al cacao è davvero pratica e veloce. Versate in un pentolino il latte scremato insieme al dolcificante. Poi mescolate e portate a bollore. A quel punto prendete un paio di cucchiai di latte bollente e mettetelo in una ciotolina. Usatelo per sciogliere l’agar agar e versate anche il cacao amaro.

Fatta questa operazione, unite tutto di nuovo nel pentolino, mescolate e lasciate bollire per circa 2 minuti.

Quindi spegnete la fiamma e versate in quattro coppette monoporzione. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente e poi in frigorifero per almeno un paio di ore.