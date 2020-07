Wanda Nara | “Estate vieni a me”: lady Icardi in bikini è da urlo – FOTO

Wanda Nara inaugura la bella stagione con uno scatto conturbante sotto la doccia. Il costume attillato esalta le forme voluttuose della celebre argentina.

Wanda Nara si prepara a vivere l’ennesima estate da protagonista, la moglie-agente di Mauro Icardi – in attesa di riprendere le attività lavorative anche come showgirl – si gode il meritato riposo. Anche se, inevitabilmente, per lei vacanze significa persino finire sulle copertine dei giornali di gossip. Adesso i paparazzi sono diminuiti e agiscono a ragion veduta: il gossip vero e proprio si riesce a fare soprattutto grazie ai social. Un tempo sorprendere le star in bikini equivaleva ad una “medaglia” da appuntare sul petto per aver mostrato qualcosa di inusuale e ambito.

La bellezza delle modelle e showgirl, oggi, è ugualmente ricercata ma per trovarla non bisogna “faticare” come un tempo: basta andare su Instagram, terreno fertile di lady Icardi, dove posta (fra le altre cose) i suoi scatti più voluttuosi e conturbanti. L’ultimo, in ordine di tempo, inneggia all’estate e al suo calore che ha sorpreso, finalmente in alcuni casi, un po’ tutti desiderosi di andare al mare e svagarsi. Riesce a farlo, prima di altri, la celebre argentina che si mostra in costume mentre fa una doccia rigenerante. A rigenerarsi ci pensano anche gli affezionati che dinnanzi ad uno scatto del genere possono soltanto constatare un corpo da favola e compiacere Wanda Nara con una pioggia di like e commenti.

Wanda Nara, lady Icardi inaugura un’estate bollente: lo scatto in bikini

Magra consolazione, per alcuni, che magari sognano un’estate fra spiagge extra-lusso e resort incredibili come quella che attende Wanda Nara e suo marito e, invece, dovranno accontentarsi di una meta più abbordabile rifacendosi però su Instagram al cospetto di “panorami” mozzafiato. L’estate è arrivata per tutti: luci e ombre della bella stagione risaltano fisici scultorei e anime ruggenti desiderose di recuperare il tempo perduto e concedersi qualche ora di relax.

Persino rimirare un corpo da favola, talvolta, può essere d’aiuto e l’apporto di Wanda Nara, fortunatamente per i suoi fan, non manca mai. Nel suo caso, potremmo dire che sia al mare che in montagna la salute ci guadagna. Chiedere conferma ai followers.

Visualizza questo post su Instagram Verano ven a mi 🙌🏻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 2 Lug 2020 alle ore 10:17 PDT

