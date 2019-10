Antonella Elia chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Antonella Elia è una showgirl e conduttrice televisiva di 55 anni. Lei è nata il 1 Novembre 1963 a Torino sotto il segno dello Scorpione, è alta 165 centimetri e pesa circa 49 kg. I suoi genitori sono venuti a mancare molti anni fa. All’età di 14 anni perde sua mamma e un anno e mezzo più tardi rimane orfana dopo che suo madre Enrico rimane coinvolto in un incidente sull’autostrada dei Fiori nel 1979.

Viene cresciuta da i nonni e dopo aver ottenuto il diploma, presso il liceo classico della città, Antonella decide di trasferirsi nella capitale romana per cercare di inseguire il suo grande sogno: diventare un volto noto dello spettacolo. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita privata.

Antonella Elia: Instagram

Antonella Elia è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 30,2mila persone e conta oltre 630 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto insieme ad amici e parenti e scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerose account con il suo stesso nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

La 55enne ha un profilo attivo anche su Facebook qui conta 12mila followers ed è solita condividere selfie e foto che riguardano la sua carriera e vita quotidiana, potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter è seguita da 26,6mila followers e conta oltre 1800 tweet. Sono presenti numerosi video e foto che riguardano la sua carriera, comunque potete trovare il suo account qui. Infine ha un sito web: www.antonellaelia.com

Antonella Elia: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Antonella Elia sappiamo che quando era molto giovane ha avuto una relazione durante la quale è rimasta incinta. Tuttavia ha deciso di non proseguire la gravidanza, una scelta che in seguito rimpiangerà: “È ora di liberarmi di questo peso, il mio rimpianto più grande è un aborto a 26 anni. Non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei mai costruito nulla. Volevo essere libera e quella voglia di libertà mi si è ritorta contro. Ero giovanissima, lavoravo a La Corrida e così ho segnato la mia vita”

Successivamente ha diverse storie gli vengono attribuiti molti flirt fin quando nel 2013 non conosce Fabiano Petricone, professore dell’Accademia delle Belle Arti a L’Aquila. I due nonostante si trovano molto bene insieme hanno deciso di non compiere il grande passo (sopratutto perché lei vuole sentirsi libera).

Antonella Elia: carriera

Antonella Elia dopo aver conseguito il diploma si trasferisce a Roma dove inizia a prendere parte a numerosi spettacoli teatrali e spot pubblicitari. Per lei la grande svolta arriva nel 1990 quando diventa una valletta per il programma di Corrado, in La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio.

Dal ‘93 al ‘95 la troviamo alla conduzione di Pressing, insieme a Raimondo Vianello, mentre nel 1995 la vediamo, grazie a Mike Buongiorno, i numerosi programmi: Bravo Bravissimo, Ma l’amore si e La ruota della fortuna. Due anni più tardi esordisce a Zelig – Facciamo cabaret.

Nel 2002 si trasferisce a Los Angeles fino al 2004. Nello stesso anno torna in Italia e partecipa al reality show dell’Isola dei Famosi. Nel 2006 è inviata presso La vita in diretta e 5 anni più tardi conduce La Corrida.

Nel 2012 è, nuovamente, una naufraga all’Isola dei Famosi riuscendo a conquistare la vittoria. Nel 2017 partecipa a Pechino Express insieme a Jill Cooper, arrivando seconda: “È stato un incontro d’amore. È stata un’esperienza meravigliosa. Ho avuto l’adrenalina per tutto il gioco e, una volta tornata, ho capito che io vivo bene solo quando ho l’adrenalina a mille. Jill ha riempito la mia vita, è una persona straordinaria e quel viaggio, se è stato così meraviglioso, è anche grazie a lei”

Nel 2018 è una delle concorrenti di uno dei programmi più amati dagli italiani, Tale e Quale Show. Un’esperienza, a suo dire, meravigliosa: “È una delle esperienze più emozionanti della mia vita. Ma ogni volta che mi calo in un personaggio provo un tale mix di ansie, paure e gioie che prima di entrare in scena non mi sento mai all’altezza”.

Nel 2019 viene rilasciata un’indiscrezione dal sito Blogo che svela la partecipazione di Antonella al Grande Fratello Vip: “Sono quattro i nominativi, fra quelli circolati nelle ultime settimane sul web, che dovrebbero far parte del cast del Grande Fratello Vip 2019. Partiamo da una vecchia conoscenza del mondo televisivo dei reality, ovvero Antonella Elia, che ricordiamo indimenticata protagonista di una edizione dell’isola dei famosi, oltre che di Tale e quale show.” Per il momento bisogna aspettare una conferma ufficiale.

